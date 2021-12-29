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الاتحاد الأردني يكشف مواعيد انطلاق بطولات الموسم الجديد

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الرمثا
الدوري الأردني للمحترفين ينطلق في الثامن من أبريل

الاتحاد الأردني يكشف مواعيد انطلاق بطولات الموسم الجديد

أ ف ب

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أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم يوم الأربعاء أجندة كافة بطولات الموسم الجديد الذي سينطلق في فبراير حتى الأوّل من ديسمبر المقبل، بعد انقسام بين أطراف اللعبة حيال مواعيد انطلاق المسابقات ومعاناة الأندية من ظروف مالية صعبة.

وقال الاتحاد في بيان رسمي: بداية الموسم الكروي في 24 فبراير وحتى 16 مارس، قبل بداية التوقف الدولي الأوّل للمنتخبات في 20 من الشهر ذاته، على أن تُقام مبارة كأس السوبر والتي تجمع الرمثا والفيصلي مطلع إبريل.

وأضاف البيان: ينطلق الدوري الأردني للمحترفين في الثامن من إبريل، ويستمر حتى 29 أكتوبر، فيما تقام بطولة كأس الأردن ابتداءً من 22 يوليو بمشاركة أندية المحترفين والدرجتين الأولى والثانية، على أن يشهد 11 نوفمبر المباراة النهائية للبطولة.

وأعلن الاتحاد الأردني انه سيختتم كافة بطولات الرجال قبل انطلاق كأس العالم 2022 في قطر، وفقاً لتعليمات الاتحاد الدولي.

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