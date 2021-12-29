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برشلونة يعلن إصابة ثلاثي جديد بفيروس كورونا

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7 حالات إصابة بفيروس كورونا في فريق برشلونة

برشلونة يعلن إصابة ثلاثي جديد بفيروس كورونا

رويترز

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أعلن نادي برشلونة الإسباني يوم الأربعاء إصابة الثلاثي عثمان ديمبلي وصمويل أومتيتي وغافي بفيروس كوفيد-19 وغيابهم عن مواجهة ريال مايوركا يوم الأحد.

وضربت إصابات كورونا النادي الكتالوني بعدما أصيب كليمو لينغليه وداني ألفيس وجوردي ألبا وأليخاندرو بالدي بالفيروس هذا الأسبوع.

وأضاف برشلونة في بيان رسمي: أصيب ديمبلي وأومتيتي وجافي بكوفيد-19 بعد إجراء اختبارات للتشكيلة. اللاعبون في حالة جيدة ويخضعون للعزل المنزلي حاليا. أبلغ النادي السلطات الصحية بهذه الإصابات.

ويحتل برشلونة الذي كانت آخر مباراة خاضها في الدوري أمام إشبيلية في 21 ديسمبر المركز السابع في الترتيب برصيد 28 نقطة من 18 مباراة.

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