رانغنيك يعترف بأن "كورونا" أعاقت تطوّر مانشستر يونايتد

أكد رالف رانغنيك، مدرب مانشستر يونايتد المؤقت، أن فريقه يجب أن يركز على التطور الجماعي وعدم الاعتماد بشكل كبير على المهارات الفردية من أجل استعادة مكانت، كما كشف أن كوفيد-19 أعاق تطوّر تشكيلته ومنعه من وضع بصمته حتى الآن.



وأبلغ رانغنيك الصحافيين يوم الأربعاء: لم يلعب فاران منذ خمسة أو ستة أسابيع. نعم ارتكب خطأ قبل الهدف الأول لكن بخلاف ذلك اعتقد أن مستواه كان جيدا، لن أقول كان رائعا ونفس الأمر ينطبق على هاري.



وأضاف: لا أعتقد أنه من المنطقي الحديث عن الأداء الفردي ونحتاج للتحسن كفريق.



وأقر المدرب الألماني بأنه لم يترك البصمة التي يريدها منذ تسلم المهمة في نهاية نوفمبر بسبب وضع كوفيد-19 بالنادي في الأسابيع الأخيرة.



وعن شعوره بالرضا عن تقدم يونايتد أجاب رانغنيك: بالطبع لا، كل مدرب طموح يريد خطوات أسرع وأكبر للأمام.



وتابع: لتحقيق ذلك نحتاج للتدريب وكما تعرفون مع إغلاق ملعب التدريب لأربعة أيام كانت مباراة نيوكاسل مفاجأة سلبية بسبب طريقة اللعب.

وسيلعب يونايتد ضد ضيفه بيرنلي في الدوري الإنجليزي يوم الخميس بعد الاكتفاء بالتعادل 1-1 مع نيوكاسل القابع في المركز قبل الأخير يوم الاثنين وسط انتقادات شديدة لقلبي الدفاع هاري مغواير ورفائيل فاران.

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ويغيب قلب الدفاع فيكتور ليندلوف عن مواجهة بيرنلي بسبب كوفيد-19 بينما لن يشارك لاعب الوسط برونو فرنانديز للإيقاف لحصوله على الإنذار الخامس بالموسم أمام نيوكاسل.

ويحتل يونايتد، الذي لم يخسر تحت قيادة رانغنيك بواقع فوزين وتعادلين، المركز السابع برصيد 28 نقطة من 17 مباراة بفارق سبع نقاط عن أرسنال رابع الترتيب لكن تتبقى له مباراتان.



ويقبع بيرنلي في مراكز الهبوط وله 11 نقطة من 15 مباراة بفارق نقطتين عن منطقة الأمان وتتبقى له مباراتان.