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أزبلكويتا بعد التعادل مع برايتون: محبطون.. لكن علينا التماسك

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أزبلكويتا
قائد تشيلسي محبط بعد فقدان نقطتين أمام برايتون

أزبلكويتا بعد التعادل مع برايتون: محبطون.. لكن علينا التماسك

لندن - رويترز

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عبر المدافع سيزار أزبليكويتا عن أسفه الشديد لفشل فريقه تشيلسي في تحقيق الفوز على ضيفه برايتون آند هوف ألبيون الذي نجح في قلب تأخره إلى تعادل بهدف لكل فريق في الدوري الإنجليزي على ملعب ستامفورد بريدج يوم الأربعاء.

وتقدم تشيلسي أولا عن طريق روميلو لوكاكو لكن شباكه اهتزت في الوقت المحتسب بدل الضائع عندما أحرز داني ويلبيك هدف التعادل للفريق الضيف.

وقال أزبليكويتا بعد اللقاء: سمحنا لهم بالحركة والمحاولة. تشعر بالإحباط كثيرا عندما تهتز شباكك في الدقيقة الأخيرة وتخسر نقطتين. لسنا سعداء على الإطلاق.

وأضاف: هذه لحظة صعبة لكننا بحاجة إلى التماسك والعمل بكل جدية والمضي قدما.

ويعد هذا التعادل هو الثالث لتشيلسي في آخر أربع مباريات خاضها في الدوري، ويلتقي الفريق في ملعبه يوم الأحد مع ليفربول.

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