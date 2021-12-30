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الزلزولي يرفض تمثيل المغرب ويختار اللعب لإسبانيا

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الزلزولي
الزلزولي اختار عدم ارتداء قميص المنتخب المغربي

الزلزولي يرفض تمثيل المغرب ويختار اللعب لإسبانيا

العربية. نت

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كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن عبد الصمد الزلزولي فضّل تمثيل المنتخب الإسباني على منتخب المغرب.

وأكدت الصحيفة أن الشاب البالغ من العمر 20 عامًا رفض تلبية دعوة منتخب المغرب لتمثيل أسود الأطلس في كأس أمم إفريقيا المقبلة التي تنطلق في التاسع من يناير.

وأضافت أن اللاعب وازن بين إيجابيات وسلبيات اللعب للمنتخبين، واختار كفّة "لا روخا" ما يعني أنه سيكون رهن إشارة منتخب الشباب تحت 21 عامًا بقيادة لويس دي لافوينتي أو المنتخب الأول الذي يقوده لويس إنريكي.

وسيزف هذا النبأ بشرى سارة لتشافي مدرب برشلونة الذي سيستطيع الاستفادة من خدمات لاعبه في شهر يناير خلال مواجهات الدوري، كأس الملك وبطولة السوبر، لكن عقب تعافيه أولًا من فيروس كورونا.

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