رايت يهاجم تغطية الإعلام لأمم إفريقيا ويصفها بـ"العنصرية"

كشف إيان رايت مهاجم منتخب إنجلترا ونادي أرسنال الأسبق أن تغطية وسائل الإعلام لسفر اللاعبين الأفارقة المحترفين في أوروبا لخوض كأس الأمم الأفريقية مع منتخباتهم "تفتقر إلى الاحترام" و "تشوبها العنصرية".



وقال رايت المحلل الرياضي في هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن تغطية البطولة ومسألة ترك اللاعبين خلال الموسم الأوروبي تتناقض تماما مع الطريقة التي تم التعامل بها مع بطولة أوروبا 2020.



وقال في مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي: هل هناك أي بطولة يتم التقليل من احترامها أكثر من كأس الأمم الإفريقية؟ لا يوجد شرف أكبر من تمثيل بلدك، التغطية يشوبها العنصرية.



وتابع: لعبنا بطولة أوروبا عبر عشر دول وسط جائحة كوفيد-19 ولم تحدث أي مشكلة على الإطلاق. لكن الكاميرون، وهي دولة واحدة تستضيف البطولة، تمثل مشكلة للبعض.



وأضاف رايت أنه اعترض على سؤال اللاعبين عما إذا كانوا يعتزمون اللعب لبلدانهم إذ قال: الصحفيون يسألون اللاعبين عما إذا كانوا سيلبون نداء اللعب لمنتخباتهم الوطنية. تخيل لو كان ذلك لاعبا إنجليزيا يمثل الأسود الثلاثة. هل يمكنك تخيل الضجة؟

واختتم حديثه: إذا كنا نحبهم على مستوى الأندية فلماذا لا نحبهم على المستوى الدولي مثل أقرانهم من جميع أنحاء العالم؟ لماذا تتعرض هذه البطولة باستمرار للكثير من الانتقادات؟

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وسيغيب العديد من أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي عن مباريات الأندية في يناير للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية.