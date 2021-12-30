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رغم الفوز بدوري الأبطال.. تشيلسي يخسر أكثر من 150 مليون يورو

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تشيلسي لوكاكو
كورونا لا تزال تؤثر على ميزانية البلوز

رغم الفوز بدوري الأبطال.. تشيلسي يخسر أكثر من 150 مليون يورو

د ب أ

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أعلن نادي تشلسي الإنجليزي يوم الخميس عن خسائر سنوية قدرها 145.6 مليون جنيه استرليني (173.5 مليون يورو) للعام المنتهي في 30 يونيو 2021 على الرغم من فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا.

وتوج النادي اللندني بلقب دوري الأبطال في مايو الماضي بفوزه على مواطنه مانشستر سيتي 1-صفر في بورتو.

وبرغم ارتفاع حجم مبيعاته من 387.8 مليون جنيه استرليني إلى 416.8 مليون جنيه استرليني بفضل الزيادة في إيرادات البث التلفزيوني، قال تشلسي أنه لا يزال يتكبد الخسائر بسبب لعب مباريات بدون جمهور جرّاء جائحة كورونا، بالإضافة إلى تأثر ميزانيته بانخفاض الأرباح على مبيعات اللاعبين.

ويواصل تشلسي الحصول على الدعم المالي من "فوردستام ليميتد"، وهي شركة يسيطر عليها مالك النادي الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، إذ تقول حساباته أن "الشركة تعتمد على فوردستام ليميتد لدعمها المالي المستمر".

وأعلن تشلسي تعاقده مع ثلاثة لاعبين مقابل 109.7 مليون جنيه استرليني هم المهاجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو وحارس المرمى ماركوس بيتينيلي ولاعب الوسط الإسباني ساوول على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد منذ 30 يونيو.

وأضاف النادي أنه في الفترة نفسها باع 13 لاعباً مقابل 103.7 مليون جنيه استرليني، وأنه بإمكانه الحصول على 16.4 مليون جنيه استرليني إضافية إذا تم استيفاء جميع البنود المتعلقة بالانتقالات السابقة.

واشترى أبراموفيتش تشلسي في عام 2003 وأشرف على أنجح حقبة في تاريخ النادي توج خلالها بخمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي ولقبين في دوري أبطال أوروبا حيث أكمل الـ"بلوز" ثنائية الدوري وكأس الاتحاد الإنكليزي في موسم 2009-2010.

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