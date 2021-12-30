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سوريا تخوض مبارياتها بتصفيات المونديال على ملاعب محايدة

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سوريا تونس
المنتخب السوري يلاقي كوريا الجنوبية في الإمارات

سوريا تخوض مبارياتها بتصفيات المونديال على ملاعب محايدة

رويترز

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أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الخميس أن سوريا ستخوض مبارياتها المقررة على أرضها في تصفيات كأس العالم 2022 في ملاعب محايدة، ولم يذكر سببا لهذا القرار.

وبناء على القرار فإن سوريا التي تتذيل الترتيب في المجموعة الآسيوية الأولى ستواجه منتخب كوريا الجنوبية في دولة الإمارات في أول فبراير 2022.

وجمعت سوريا نقطتين من ست مباريات، لكنها تملك فرصة احتلال المركز الثالث وخوض الملحق الآسيوي.

وأقيمت آخر مباراة كانت مقررة لسوريا على أرضها في عمان عاصمة الأردن نوفمبر الماضي وانتهت بفوز إيران 3-صفر وهي النتيجة التي تسببت في إقالة المدرب نزار محروس.

ويتأهل أول منتخبين في المجموعتين الأولى والثانية مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، بينما يخوض فريقا المركز الثالث جولة فاصلة ويتأهل الفائز لخوض مواجهة فاصلة أخرى مع منتخب من قارة مختلفة على بطاقة الظهور في النهائيات.

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