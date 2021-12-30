حنبعل يقود تونس في أمم إفريقيا.. واستبعاد ساسي

أعلن منذر الكبير مدرب منتخب تونس يوم الخميس تشكيلة مكونة من 28 لاعبا استعدادا لخوض نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم التي تنطلق في الكاميرون الشهر المقبل.

وشهدت القائمة غياب فرجاني ساسي لاعب الزمالك السابق والدحيل الحالي، مع ظهور حنبعل المجبري بعد تألقه مع نسور قرطاج في كأس العرب.



ويلعب منتخب تونس المتوج باللقب لمرة واحدة في تاريخه ضمن مجموعة تضم إلى جانبه كلا من موريتانيا ومالي وغامبيا.





وجات التشكيلة على النحو التالي:



حراس المرمى:



فاروق بن مصطفى (الترجي) والبشير بن سعيد (الاتحاد المنستيري) وعلي الجمل (النجم الساحلي) وأيمن دحمان (الصفاقسي).





المدافعون:

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منتصر الطالبي (روبين كازان الروسي) وبلال العيفة (الإفريقي) وديلان برون (ميتز الفرنسي) وعمر الرقيق (أرسنال الإنجليزي) وأسامة الحدادي (ملطية سبور التركي) ومحمد دراغر (نوتنغهام فورست الإنجليزي) ومحمد أمين بن حميدة (الترجي) وحمزة المثلوثي (الزمالك

المصري) وعلي معلول (الأهلي المصري) وعلي العابدي (كاين الفرنسي).





لاعبو الوسط:



محمد علي بن رمضان وغيلان الشعلالي (الترجي) وعيسى العيدوني (فولونتاري الروماني) وإلياس السخيري (كولونيا الألماني) ووهبي الخزري (سانت إيتيين الفرنسي) ونعيم السليتي (الاتفاق

السعودي) وحنبعل المجبري (مانشستر يونايتد الإنجليزي) وأنيس بن سليمان (بروندبي الدنماركي) وسيف الدين الخاوي (كليرمون الفرنسي) وحمزة رفيعة (ستاندارد لييج البلجيكي) وفراس بالعربي (عجمان الإماراتي) ويوسف المساكني (العربي القطري).





المهاجمون:

سيف الدين الجزيري (الزمالك المصري) ويوهان توزجار (تروا الفرنسي).