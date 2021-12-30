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كورونا يواصل ضرب برشلونة.. إصابة ثلاثي آخر

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نيكو برشلونة إلتشي
تشافي في ورطة قبل مباراة ريال مايوركا بسبب "كورونا"

كورونا يواصل ضرب برشلونة.. إصابة ثلاثي آخر

رويترز

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أكد نادي برشلونة يوم الخميس أن لاعب وسطه فيليب كوتينيو والمدافع سيرجينو ديست والجناح عبد الصمد الزلزولي أصيبوا بفيروس كورونا.

ويعاني برشلونة من تفشي العدوى بالفيروس سريع الانتشار ويتوقع أن يغيب عن تشكيلته جراء ذلك في مباراته المقبلة يوم الأحد أمام ريال مايوركا لاعباه عثمان ديمبلي وصمويل أومتيتي.

كما كشفت الفحوص خلال الأسبوع الحالي أيضا عن إصابة كل من كليمو لينغليه وداني ألفيس وجوردي ألبا وأليخاندرو بالدي بالعدوى.

وقال النادي في بيان رسمي: اللاعبون سيرجينو ديست وكوتينيو وعبد الصمد الزلزولي جاءت نتيجة فحوصاتهم إيجابية. إنهم في صحة جيدة ويخضعون للعزل الذاتي في المنزل وتم إبلاغ الجهات المعنية بهذه الحالات.

ويحتل برشلونة المركز السابع بين فرق الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة من 18 مباراة.

ويعاني ريال مدريد صاحب الصدارة أيضا من عدد من الإصابات بالعدوى في صفوفه من بينهم لوكا مودريتش وغاريث بيل ومارسيلو.

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