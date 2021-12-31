أرتيتا: أوباميانغ لن يتواجد أمام سيتي.. غادر إلى الغابون

أكد مايكل أرتيتا مدرب أرسنال يوم الجمعة أن فريقه ترك المهاجم بيير إيمريك أوباميانغ مبكرا للانضمام إلى منتخب الغابون لخوض كأس أمم أفريقيا لكرة القدم لأنه لن يشارك في مباراة يوم السبت بالدوري الإنجليزي على ملعبه أمام مانشستر سيتي.



وسقط أوباميانغ البالغ عمره "32 عاما" من حسابات المدرب أرتيتا وتم تجريده من شارة القيادة هذا الشهر بسبب مخالفة انضباطية. وكانت آخر مباراة شارك فيها مع الفريق هي الهزيمة 2-1 بالدوري أمام مضيفه إيفرتون في السادس من ديسمبر ليغيب عن خمس مباريات في كل المسابقات.

وقال أرتيتا للصحفيين يوم الجمعة: تلقينا خطابا من منتخب الغابون يطلب السماح للاعب بالسفر، ونظرا لأن أوباميانغ لن يلعب مباراة السبت ومن أجل الحفاظ على لياقته اتخذنا هذا القرار الصحيح.



وتابع: توجه بالفعل لخوض كأس الأمم. يحتاج إلى التركيز مع المنتخب الوطني.



وكشف أرتيتا أنه يتعافى جيدا من الإصابة بكوفيد-19 هذا الأسبوع مضيفا أن المدرب المساعد ألبرت ستويفنبرغ سيقود الفريق في مباراة السبت رغم أن المدرب الإسباني سيكون على اتصال مع الطاقم المعاون.

مادة اعلانية

ووقع أوباميانغ عقدا جديدا لثلاث سنوات مع أرسنال العام الماضي لكنه عانى كثيرا هذا الموسم مسجلًا أربعة أهداف فقط في الدوري كان آخرها في أكتوبر.

ويحتل أرسنال المركز الرابع برصيد 35 نقطة من 19 مباراة متأخرا بفارق 15 نقطة عن سيتي المتصدر الذي لعب مباراة أكثر.