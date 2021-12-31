إسبانيول يقلب تأخره إلى فوز على فالنسيا

قلب فريق إسبانيول تأخره بهدف أمام مضيفه فالنسيا إلى فوز 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة في الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم فالنسيا بهدف سجله عمر الديريتي في الدقيقة 51، وتعادل راؤول دي توماس لإسبانيول في الدقيقة 83 من ركلة جزاء قبل أن يسجل خافيير بوادو هدف الفوز لإسبانيول في الدقيقة 89.

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وأنهى فالنسيا المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد هوغو دورور في الدقيقة 83.

ورفع إسبانيول رصيده إلى 26 نقطة في المركز التاسع، فيما توقف رصيد بلنسية عند 28 نقطة في المركز الثامن.