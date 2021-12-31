.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

إصابة مدافع مانشستر سيتي خلال سطو على منزله

  • الخط
غوارديولا مانشستر سيتي

إصابة مدافع مانشستر سيتي خلال سطو على منزله

رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال جواو كانسيلو مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي الليلة الماضية، إنه تعرض للضرب والإصابة خلال عملية سطو وعرض عبر موقع إنستغرام صورة له تكشف عن جرح فوق عينه اليمنى.

ولم يذكر كانسيلو شيئا عن مكان حادث السطو، لكن النادي قال بعد ذلك إن الحادث وقع في منزل اللاعب البرتغالي.

وقال كانسيلو: بكل أسف تعرضت اليوم للاعتداء والإصابة من جانب أربعة جبناء حاولوا إلحاق الأذى بأسرتي، هذا ما يحدث عندما تقاوم.

وأضاف المدافع الدولي: نجحوا في سرقة كل المجوهرات وتركوني مصابا في الوجه، الأهم بالنسبة لي هو أسرتي ولحسن الحظ فإنهم على ما يرام.

وقال مانشستر سيتي في بيان إنه يقدم الدعم للاعب وأسرته بينما يتعاون كانسيلو مع الشرطة في التحقيقات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
هذا ما قالته سمية الألفي عن معاناتها مع سرطان الثدي هذا ما قالته سمية الألفي عن معاناتها مع سرطان الثدي
سُجن بسبب المخدرات.. ماذا حلّ ببطل Home Alone وكيف تغيرت ملامحه؟ سُجن بسبب المخدرات.. ماذا حلّ ببطل Home Alone وكيف تغيرت ملامحه؟
الأكثر قراءة
الشقيقان غوميز.. يظهران في أمم إفريقيا مع منتخبين مختلفين الشقيقان غوميز.. يظهران في أمم إفريقيا مع منتخبين مختلفين
غوارديولا: لن أصدق أي شخص غوارديولا: لن أصدق أي شخص
أنت من يقدر عليك؟.. لقطة ختام أنت من يقدر عليك؟.. لقطة ختام
لوكاكو: لست سعيداً في تشيلسي.. سأعود إلى إنتر لوكاكو: لست سعيداً في تشيلسي.. سأعود إلى إنتر
سمير نصري يهاجم صلاح ويصفه بـ سمير نصري يهاجم صلاح ويصفه بـ "الأناني"
بلماضي: لست هنا للبكاء.. إذا أفرغت ما في قلبي لن يحدث خير بلماضي: لست هنا للبكاء.. إذا أفرغت ما في قلبي لن يحدث خير
قبل أن تذهب
تمديد فترة الحكم الانتقالي للعسكر في مالي إلى 5 سنوات
تمديد فترة الحكم الانتقالي للعسكر في مالي إلى 5 سنوات
اكتشف المزيد