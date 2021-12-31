.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

توخيل يرد على تصريحات لوكاكو: غير مناسبة

  • الخط
لوكاكو توخيل
توخيل غير سعيد بما قاله مهاجمه

توخيل يرد على تصريحات لوكاكو: غير مناسبة

لندن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

كشف توماس توخيل مدرب تشيلسي الإنجليزي يوم الجمعة، أن التصريحات التي أدلى بها مهاجم فريقه روميلو لوكاكو وقال فيها إنه غير راض عن الأوضاع في النادي اللندني "غير مناسبة" وسيكون لها تأثير سلبي.

وقال لوكاكو لشبكة سكاي التلفزيونية في إيطاليا، إنه غير سعيد في النادي تحت قيادة المدرب الألماني توخيل وعبر عن أمله في العودة إلى ناديه السابق إنتر ميلان مستقبلا.

وقال توخيل للصحافيين قبل لقاء فريقه في الدوري الإنجليزي مع ليفربول يوم الأحد: بالطبع نحن لا تعجبنا هذه التصريحات لأنها ستجلب لغطا غير مرغوب فيه وهي غير مناسبة، لكن لا نريد أن نعطيها أكبر من حجمها.

وأضاف توخيل: يمكننا النظر في الأمر وفهم ما يجري لأن ذلك لا يعكس العمل اليومي والتصرفات والمواقف التي تصدر عن روميلو هنا ويمكن بحث أي أمور خلف الكواليس إذا كان ذلك ضروريا.

وغادر لوكاكو إنتر ميلان في أغسطس الماضي وعاد إلى تشيلسي لفترة ثانية في صفقة قياسية للنادي بلغت قيمتها 97.5 مليون جنيه إسترليني (131.46 مليون دولار).

وسيلتقي تشيلسي صاحب المركز الثاني بفارق ثماني نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي حامل اللقب مع ضيفه ليفربول الذي يحتل المركز الثالث الأحد المقبل. ويتخلف ليفربول بنقطة‭ ‬واحدة عن تشيلسي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
هذا ما قالته سمية الألفي عن معاناتها مع سرطان الثدي هذا ما قالته سمية الألفي عن معاناتها مع سرطان الثدي
سُجن بسبب المخدرات.. ماذا حلّ ببطل Home Alone وكيف تغيرت ملامحه؟ سُجن بسبب المخدرات.. ماذا حلّ ببطل Home Alone وكيف تغيرت ملامحه؟
الأكثر قراءة
الشقيقان غوميز.. يظهران في أمم إفريقيا مع منتخبين مختلفين الشقيقان غوميز.. يظهران في أمم إفريقيا مع منتخبين مختلفين
غوارديولا: لن أصدق أي شخص غوارديولا: لن أصدق أي شخص
أنت من يقدر عليك؟.. لقطة ختام أنت من يقدر عليك؟.. لقطة ختام
لوكاكو: لست سعيداً في تشيلسي.. سأعود إلى إنتر لوكاكو: لست سعيداً في تشيلسي.. سأعود إلى إنتر
سمير نصري يهاجم صلاح ويصفه بـ سمير نصري يهاجم صلاح ويصفه بـ "الأناني"
بلماضي: لست هنا للبكاء.. إذا أفرغت ما في قلبي لن يحدث خير بلماضي: لست هنا للبكاء.. إذا أفرغت ما في قلبي لن يحدث خير
قبل أن تذهب
تمديد فترة الحكم الانتقالي للعسكر في مالي إلى 5 سنوات
تمديد فترة الحكم الانتقالي للعسكر في مالي إلى 5 سنوات
اكتشف المزيد