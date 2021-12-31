توخيل يرد على تصريحات لوكاكو: غير مناسبة

كشف توماس توخيل مدرب تشيلسي الإنجليزي يوم الجمعة، أن التصريحات التي أدلى بها مهاجم فريقه روميلو لوكاكو وقال فيها إنه غير راض عن الأوضاع في النادي اللندني "غير مناسبة" وسيكون لها تأثير سلبي.

وقال لوكاكو لشبكة سكاي التلفزيونية في إيطاليا، إنه غير سعيد في النادي تحت قيادة المدرب الألماني توخيل وعبر عن أمله في العودة إلى ناديه السابق إنتر ميلان مستقبلا.

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وقال توخيل للصحافيين قبل لقاء فريقه في الدوري الإنجليزي مع ليفربول يوم الأحد: بالطبع نحن لا تعجبنا هذه التصريحات لأنها ستجلب لغطا غير مرغوب فيه وهي غير مناسبة، لكن لا نريد أن نعطيها أكبر من حجمها.

وأضاف توخيل: يمكننا النظر في الأمر وفهم ما يجري لأن ذلك لا يعكس العمل اليومي والتصرفات والمواقف التي تصدر عن روميلو هنا ويمكن بحث أي أمور خلف الكواليس إذا كان ذلك ضروريا.

وغادر لوكاكو إنتر ميلان في أغسطس الماضي وعاد إلى تشيلسي لفترة ثانية في صفقة قياسية للنادي بلغت قيمتها 97.5 مليون جنيه إسترليني (131.46 مليون دولار).

وسيلتقي تشيلسي صاحب المركز الثاني بفارق ثماني نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي حامل اللقب مع ضيفه ليفربول الذي يحتل المركز الثالث الأحد المقبل. ويتخلف ليفربول بنقطة‭ ‬واحدة عن تشيلسي.