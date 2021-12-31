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كيروش يضم ثلاثي جديد لقائمة مصر في أمم إفريقيا

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كيروش

كيروش يضم ثلاثي جديد لقائمة مصر في أمم إفريقيا

رويترز

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أضاف كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر الثلاثي مروان حمدي وإبراهيم عادل ومحمد حمدي إلى تشكيلته في كأس الأمم الافريقية لكرة القدم في الكاميرون الشهر المقبل.

واختار المدرب البرتغالي 25 لاعبا يوم الأربعاء ثم أضاف يوم الخميس مروان حمدي مهاجم سموحة، الذي شارك أساسيا في معظم مباريات كأس العرب في قطر هذا الشهر، وعادل جناح بيراميدز الصاعد وزميله بالفريق الظهير الأيسر محمد حمدي لتكتمل القائمة.

وينافس منتخب مصر بطل إفريقيا لسبع مرات وهو رقم قياسي، ضمن المجموعة الرابعة مع نيجيريا وغينيا بيساو والسودان في البطولة التي تنطلق يوم التاسع من يناير المقبل.

وتعرض مروان لانتقادات بسبب مستواه في كأس العرب لكنه على الأرجح سيكون خيارا بديلا لمصطفى محمد مهاجم غلطة سراي، ومحمد شريف لاعب الأهلي.

وغاب عادل ومحمد حمدي عن كأس العرب للمشاركة مع بيراميدز في كأس الاتحاد الافريقي.

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