لقجع: الزلزولي رفض الانضمام للمغرب.. وطلب الانتظار

كشف فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن برشلونة لم يجبر لاعبه الشاب عبد الصمد الزلزولي على عدم المشاركة رفقة منتخب المغرب في بطولة كأس أمم إفريقيا، إنما جاء الرفض من اللاعب.

وقال لقجع في تصريحات لإذاعة "راديو مارس": تحدثت 3 مرات مع خوان لابورتا رئيس برشلونة وتشافي مدرب الفريق حول موقف الزلزولي من المشاركة في كأس إفريقيا في الكاميرون.

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وتابع: قرار عدم المشاركة في البطولة ليس قرار النادي بل اللاعب.

وأضاف: تحدثت مع الزلزولي يوم الخميس، أخبرني بأن ننتظر لمارس حتى يقرر مع أي منتخب سيلعب، قلت له لا يمكنني أن أؤكد لك أننا سننتظر كل هذه المدة.

ويعني ذلك أن اللاعب سيكون رفقة فريقه خلال شهر يناير المزدحم، إذ سيخوض الفريق الكاتالوني مباريات في الدوري وكأس الملك وبطولة السوبر.

ويخضع اللاعب للعزل الصحي حاليًا بعد إصابته بعدوى فيروس كورونا.