لوكاكو: أنصح لاوتارو بعدم الانضمام إلى تشيلسي

واصل البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي تصريحاته المثيرة الجدل، ونشرت شبكة "سكاي سبورتس" الجزء الثاني من حواره، الذي أكد خلاله أنه لم يكن يرغب في الرحيل عن إنتر ميلان، كما نصح زميله السابق لاوتارو مارتينيز بعدم الانتقال إلى تشيلسي.

وقال لوكاكو: بعد نهاية الموسم الماضي طلبت من إدارة إنتر عقدًا جديدًا لكنهم رفضوا، ومن الصعب تقبل هذا الأمر، لكن يبدو أن التحديات الاقتصادية أعاقتهم، في 2020 رفضت عرضًا من مانشستر سيتي، لم يكن بإمكاني الرحيل عن إنتر بعد عام واحد فقط، إنه النادي الذي أنقذ مسيرتي بعد فترة غير جيدة مع مانشستر يونايتد.

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وتابع: ذهبت لتشيلسي من أجل التحدي، إنه النادي الذي أحبه منذ طفولتي وفي فترتي الأولى معهم لم ينجح الأمر، عدم الفوز بالدوري الإنجليزي حتى الآن يزعجني، كان من الصعب رفض العودة لهذا الدوري مرة أخرى.

وأضاف: هناك 3 أندية كبيرة توقعت الذهاب إليها عقب إنتر، ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونخ لكن عندما لم ينجح الأمر لم أتخيل نفسي سوى لاعبًا لتشيلسي، لو عرض إنتر عليّ البقاء لما رحلت، وكنا لنجري هذه المقابلة في ميلان وليس لندن.

واختتم حديثه بتوجيه رسالة لزميله السابق لاوتارو مارتينيز: أفتقد اللعب معه، من الممكن أن أضحّي بأي شيء من أجله في الملعب، لا أريد منه الانتقال إلى تشيلسي بل البقاء مع إنتر لأنني سأعود إليه يومًا ما.