.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

لوكاكو: أنصح لاوتارو بعدم الانضمام إلى تشيلسي

  • الخط
لوكاكو إنتر
لوكاكو يواصل تصريحاته المثيرة للجدل

لوكاكو: أنصح لاوتارو بعدم الانضمام إلى تشيلسي

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

واصل البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي تصريحاته المثيرة الجدل، ونشرت شبكة "سكاي سبورتس" الجزء الثاني من حواره، الذي أكد خلاله أنه لم يكن يرغب في الرحيل عن إنتر ميلان، كما نصح زميله السابق لاوتارو مارتينيز بعدم الانتقال إلى تشيلسي.

وقال لوكاكو: بعد نهاية الموسم الماضي طلبت من إدارة إنتر عقدًا جديدًا لكنهم رفضوا، ومن الصعب تقبل هذا الأمر، لكن يبدو أن التحديات الاقتصادية أعاقتهم، في 2020 رفضت عرضًا من مانشستر سيتي، لم يكن بإمكاني الرحيل عن إنتر بعد عام واحد فقط، إنه النادي الذي أنقذ مسيرتي بعد فترة غير جيدة مع مانشستر يونايتد.

وتابع: ذهبت لتشيلسي من أجل التحدي، إنه النادي الذي أحبه منذ طفولتي وفي فترتي الأولى معهم لم ينجح الأمر، عدم الفوز بالدوري الإنجليزي حتى الآن يزعجني، كان من الصعب رفض العودة لهذا الدوري مرة أخرى.

وأضاف: هناك 3 أندية كبيرة توقعت الذهاب إليها عقب إنتر، ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونخ لكن عندما لم ينجح الأمر لم أتخيل نفسي سوى لاعبًا لتشيلسي، لو عرض إنتر عليّ البقاء لما رحلت، وكنا لنجري هذه المقابلة في ميلان وليس لندن.

واختتم حديثه بتوجيه رسالة لزميله السابق لاوتارو مارتينيز: أفتقد اللعب معه، من الممكن أن أضحّي بأي شيء من أجله في الملعب، لا أريد منه الانتقال إلى تشيلسي بل البقاء مع إنتر لأنني سأعود إليه يومًا ما.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
هذا ما قالته سمية الألفي عن معاناتها مع سرطان الثدي هذا ما قالته سمية الألفي عن معاناتها مع سرطان الثدي
سُجن بسبب المخدرات.. ماذا حلّ ببطل Home Alone وكيف تغيرت ملامحه؟ سُجن بسبب المخدرات.. ماذا حلّ ببطل Home Alone وكيف تغيرت ملامحه؟
الأكثر قراءة
الشقيقان غوميز.. يظهران في أمم إفريقيا مع منتخبين مختلفين الشقيقان غوميز.. يظهران في أمم إفريقيا مع منتخبين مختلفين
غوارديولا: لن أصدق أي شخص غوارديولا: لن أصدق أي شخص
أنت من يقدر عليك؟.. لقطة ختام أنت من يقدر عليك؟.. لقطة ختام
لوكاكو: لست سعيداً في تشيلسي.. سأعود إلى إنتر لوكاكو: لست سعيداً في تشيلسي.. سأعود إلى إنتر
سمير نصري يهاجم صلاح ويصفه بـ سمير نصري يهاجم صلاح ويصفه بـ "الأناني"
بلماضي: لست هنا للبكاء.. إذا أفرغت ما في قلبي لن يحدث خير بلماضي: لست هنا للبكاء.. إذا أفرغت ما في قلبي لن يحدث خير
قبل أن تذهب
تمديد فترة الحكم الانتقالي للعسكر في مالي إلى 5 سنوات
تمديد فترة الحكم الانتقالي للعسكر في مالي إلى 5 سنوات
اكتشف المزيد