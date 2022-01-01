إصابة نوير وثلاثة آخرين من بايرن ميونخ بكورونا

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني يوم السبت أن حارس مرمى الفريق وقائده مانويل نوير من بين أربعة لاعبين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، كما أعلن أن الفريق أرجأ موعد عودته للتدريبات لإتاحة الوقت لإجراء الاختبارات الخاصة بالعدوى.

وذكر بايرن في بيان رسمي: في الأساس كان من المقرر أن تبدأ تدريبات الفريق 2 يناير، ولكن في ظل موقف الجائحة الحالي يجب على كل اللاعبين والمدربين والعاملين بالفريق أن يجروا مسحة اختبار يوم 3 من الشهر الجاري.

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وأكد بايرن أن أربعة لاعبين سيغيبون عن بداية التدريبات عقب ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا هم نوير وكينغسلي كومان وتوليسو وعمر ريتشاردز.

وذكر بايرن أن اللاعبين الأربعة بحالة جيدة ويخضعون للعزل الذاتي لحين اكتمال شفائهم.

ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الألماني بفارق تسع نقاط عن أقرب ملاحقيه، ويستأنف مبارياته بالدوري يوم الجمعة بمواجهة بوروسيا مونشنغلادباخ.