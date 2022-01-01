.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

إصابة نوير وثلاثة آخرين من بايرن ميونخ بكورونا

  • الخط
نوير
4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف بايرن ميونخ

إصابة نوير وثلاثة آخرين من بايرن ميونخ بكورونا

ميونخ - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني يوم السبت أن حارس مرمى الفريق وقائده مانويل نوير من بين أربعة لاعبين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، كما أعلن أن الفريق أرجأ موعد عودته للتدريبات لإتاحة الوقت لإجراء الاختبارات الخاصة بالعدوى.

وذكر بايرن في بيان رسمي: في الأساس كان من المقرر أن تبدأ تدريبات الفريق 2 يناير، ولكن في ظل موقف الجائحة الحالي يجب على كل اللاعبين والمدربين والعاملين بالفريق أن يجروا مسحة اختبار يوم 3 من الشهر الجاري.

وأكد بايرن أن أربعة لاعبين سيغيبون عن بداية التدريبات عقب ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا هم نوير وكينغسلي كومان وتوليسو وعمر ريتشاردز.

وذكر بايرن أن اللاعبين الأربعة بحالة جيدة ويخضعون للعزل الذاتي لحين اكتمال شفائهم.

ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الألماني بفارق تسع نقاط عن أقرب ملاحقيه، ويستأنف مبارياته بالدوري يوم الجمعة بمواجهة بوروسيا مونشنغلادباخ.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أخيراً.. الكشف عن تأثير كورونا أوميكرون على الرئتين أخيراً.. الكشف عن تأثير كورونا أوميكرون على الرئتين
أفضل مشروب لمحاربة الشيخوخة وإعادة الزمن للوراء.. ولكن! أفضل مشروب لمحاربة الشيخوخة وإعادة الزمن للوراء.. ولكن!
الأكثر قراءة
إصابة كلوب بفيروس كورونا وغيابه عن مباراة تشيلسي إصابة كلوب بفيروس كورونا وغيابه عن مباراة تشيلسي
صراع إنجليزي ثلاثي على ضم كوتينيو صراع إنجليزي ثلاثي على ضم كوتينيو
تاليسكا يقتنص نقاط الفتح ويصعد بالنصر إلى المركز الثالث تاليسكا يقتنص نقاط الفتح ويصعد بالنصر إلى المركز الثالث
رانغنيك: لا نريد الاعتماد على ثنائية رونالدو وبرونو رانغنيك: لا نريد الاعتماد على ثنائية رونالدو وبرونو
الفوز على الأهلي يحقق للشباب رقمًا غاب 12 عاماً الفوز على الأهلي يحقق للشباب رقمًا غاب 12 عاماً
إصابة نوير وثلاثة آخرين من بايرن ميونخ بكورونا إصابة نوير وثلاثة آخرين من بايرن ميونخ بكورونا
قبل أن تذهب
القوات المشتركة تحرز تقدما كبيرا في شبوة باليمن
القوات المشتركة تحرز تقدما كبيرا في شبوة باليمن
اكتشف المزيد