افتتاح أكبر نسخة في تاريخ رالي داكار

شهدت مدينة حائل يوم السبت، حفل الافتتاح الرسمي للنسخة الثالثة من رالي داكار السعودية 2022 وذلك قبل الانطلاق الرسمي للسباق يوم الأحد.

وحضر الحفل الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل، والأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، ومحمد بن سليم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات.

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ويستمر السباق 14 يومًا خلال الفترة ما بين 2-14 يناير يعبر خلالها المتسابقون 12 مرحلة مختلفة بمختلف مدن ومناطق السعودية.

وتحتضن حائل نقطة الانطلاق الفعلية للرالي يوم الأحد للسباق الذي تبلغ مسافته الإجمالية 8119 كيلومترا، منها 4261 كيلومترا من المراحل الخاصة الخاضعة للتوقيت.

واستقطبت النسخة 44 لرالي داكار السعودية 2022 أكثر من 650 مشاركًا يمثلون 70 جنسية من مختلف أنحاء العالم، ما يجعلها النسخة الأكبر من حيث المشاركة في تاريخ الرالي.