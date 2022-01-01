الفوز على الأهلي يحقق للشباب رقمًا غاب 12 عاماً

حقق الشباب رقمًا غاب 12 عامًا عنه إذ هزم الأهلي والاتحاد في مباراتين متتاليتين بعقر دارهما بالدوري للمرة الأولى منذ 2010، وذلك بعد فوزه يوم السبت على الأهلي 3-4 خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 15 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتصر الشباب خلال الأسبوع التاسع على نظيره الاتحاد في جدة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بهدفين نظيفين بتوقيع إيغالو، وفاز على الأهلي على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة يوم السبت، ليحقق الفريق انتصارين خلال زيارتين متتاليتين على قطبي مدينة جدة في دوري المحترفين للمرة الأولى منذ عام 2010.

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وتفوّق الشباب على الاتحاد خلال الجولة 20 من موسم 2009-2010 على ملعب الأمير عبد الله الفيصل 2-1، بعدما سجل كماتشو من علامة الجزاء وعلي عطيف هدفي الضيوف، وجاء هدف الاتحاد عن طريق طلال المشعل.

وفي الأسبوع العاشر من الموسم التالي 2010-2011 كرر الشباب ذات النتيجة على نفس الملعب ولكن أسقط الأهلي هذه المرة، إذ أحرز حينها خوان مانويل أوليفيرا هدفي الليوث من ركلتي جزاء، بينما سجل فيكتور سيموس هدف الأهلي الوحيد.

وصعد فوز يوم السبت بالشباب إلى المركز الثاني في جدول الترتيب بـ31 نقطة متخلفًا عن المتصدر الاتحاد بنقطة واحدة.