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ناصر العطية الأسرع في المرحلة التأهيلية من رالي دكار

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ناصر العطية
ثلاثة ألقاب يحملها ناصر العطية في رالي دكار

ناصر العطية الأسرع في المرحلة التأهيلية من رالي دكار

جدة - فرانس برس

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سجّل القطري ناصر العطية حامل اللقب ثلاث مرات التوقيت الأسرع يوم السبت في فئة السيارات خلال المرحلة التأهيلية الأولى لرالي دكار الصحراوي المقام في المملكة العربية السعودية بين جدّة وحائل.

واجتاز العطية مع ملاحه الفرنسي ماثيو بوميل (تويوتا هايلوكس) 19 كيلومتراً بـ 10:56 دقائق، متقدماً بفارق 12 ثانية عن الإسباني المخضرم كارلوس ساينس.

ويخوض "الماتادور" ساينس المتوج بلقب بطولة العالم مرّتين سابقاً وبطل دكار 3 مرات تجربته الأولى خلف مقود سيارة أودي الجديدة المزودة بمحرك هجين "هايبريد".

وحلّ ثالثاً الجنوب إفريقي هنك لاتيغان، مفاجأة دكار العام الماضي إذ تمكن في مشاركته الأولى من احتلال المركز الرابع في الترتيب العام المؤقت قبل انسحابه.

ووصل الفرنسي سيباستيان لوب (برودرايف) خامساً، وزميله في الفريق الإسباني خوان "ناني" روما سابعاً، والجنوب إفريقي جينييل دو فيلييه ثامناً، بفارق أقل من دقيقة عن العطية.

وتسمح نتائج المرحلة التأهيلية بتحديد ترتيب مراكز الانطلاق للمرحلة الأولى التنافسية "حائل-حائل" يوم الأحد.

وفي فئة الدراجات النارية، كان الأسترالي دانييل ساندرز (كا تي أم) الأسرع، متقدماً بفارق دقيقة عن التشيلي بابلو كينتانيا (هوندا) وبفارق 1.55 دقيقة عن روس برانش (ياماها).

وجاء ساندرز البالغ من العمر 27 عامًا في المركز الرابع بمشاركته الأولى في دكار العام الماضي.

وحقق حامل اللقب دراج "كا تي أم" الأرجنتيني كيفن بينافيديس التوقيت الرابع.

وانطلق رالي دكار في نسخته الـ 44 منذ تأسيسه والثالثة في المملكة يوم السبت، في مسار تسابقي يمتد لأكثر من 8 آلاف كيلومتر ويقام على فترة أسبوعين.

وستشهد هذه النسخة تنافس 1.065 مشاركاً على متن 578 مركبة في أصعب راليات الرايد الصحراوية، مع تشريع باب الفوز على جميع الاحتمالات، ومشاركة تاريخية هي الأولى من نوعها لثلاث سيارات "هايبريد" جديدة تحت راية الصانع أودي.

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