رانغنيك: لا نريد الاعتماد على ثنائية رونالدو وبرونو

قال رالف رانغنيك مدرب مانشستر يونايتد المؤقت إنه يتمنى زيادة التفاهم بين لاعبيه داخل الملعب وليس فقط بين ثنائي الهجوم البرتغالي كريستيانو رونالدو وبرونو فرنانديز.



وأحرز رونالدو 14 هدفا في جميع المسابقات منذ عودته إلى يونايتد هذا الموسم، بينما تراجع مستوى فرنانديز، الذي كان عنصرا بارزا في الفريق بالموسم الماضي، وسط شكوك حول جدوى لعبهما سويا.



وغاب فرنانديز للإيقاف عن فوز يونايتد 3-1 على بيرنلي في الدوري الإنجليزي يوم الخميس وبدا رانجنيك سعيدا بطريقة تعامل اللاعبين.



وأبلغ المدرب الألماني شبكة "سكاي سبورتس": أمام بيرنلي لعبنا بدون برونو وأبلى الفريق بلاء حسنا مجددا، لعبنا بثنائي في الهجوم وجناحين واثنين في مركز ستة وقدم كل لاعب أفضل أداء ممكن.



وأضاف: هذا شيء آخر نريد تحقيقه، لا تهم طريقة اللعب ونسعى لأن يكون كل لاعب في أفضل مركز ممكن له.



وتابع: لذا لا يتعلق الأمر بالشراكة بين كريستيانو وبرونو فقط بل بالتواصل بين بقية اللاعبين.



وعبر عن رضاه عن مستوى مهاجم أوروغواي إدينسون كافاني الذي لعب بجوار رونالدو، قائًلا: إدينسون كان اللاعب الأعلى مستوى بين الجميع بالفريق.



ويلتقي يونايتد، صاحب المركز السادس برصيد 31 نقطة من 18 مباراة، مع وولفرهامبتون في الدوري يوم الاثنين.

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