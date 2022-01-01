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رونالدو لا يشعر بالرضا عن ما حققه مع مانشستر يونايتد

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رونالدو مانشستر يونايتد
رونالدو ليس سعيدًا بعروض فريقه حتى بعد قدوم رانغنيك

رونالدو لا يشعر بالرضا عن ما حققه مع مانشستر يونايتد

مانشستر - د ب أ

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أعرب النجم كريستيانو رونالدو عن عدم رضاه عن المسار الحالي لناديه مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي حتى بعد قدوم المدرب الجديد رالف رانغنيك.

ونشر البرتغالي الدولي على إنستغرام بمناسبة العام الجديد صورة له ولعائلته، وكتب: لست سعيدا بما حققناه مع مانشستر يونايتد، لا أحد منا سعيد أنا متأكد من هذا.

تجدر الإشارة إلى أن يونايتد يحتل حاليا المركز السادس في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي، لكنه خاض مباريات أقل من تلك التي خاضتها الفرق الخمسة الأولى.

ولم يتعرض الشياطين الحمر للخسارة منذ تولي رانغنيك مهام منصبه في مطلع ديسمبر الماضي وقد تمكنوا مع نهاية العام من الفوز على بيرنلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك بعد إصابة الفريق بخيبة أمل جراء التعادل الإيجابي أمام نيوكاسل بهدف لكل فريق.

وقال رونالدو: نعرف أن علينا أن نعمل بجدية أكثر وأن نلعب بشكل أفضل وأن نقدم أكثر مما نفعله حاليا.

كان رونالدو عاد في الصيف إلى يونايتد قادما من يوفنتوس، حيث كان لعب للنادي الإنجليزي في الفترة بين عامي 2003 و2009، ومنذ عودته، أحرز رونالدو ثمانية أهداف في 15 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي.

وكان رانغنيك أشاد في الفترة الأخيرة برونالدو وبخط هجوم الفريق.

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