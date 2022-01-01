صراع إنجليزي ثلاثي على ضم كوتينيو

كشفت تقارير صحفية عن وجود اهتمام ثلاثي من الدوري الإنجليزي بضم البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب وسط برشلونة.

وذكرت صحيفة "إل ناشيونال" أن توتنهام وأرسنال وإيفرتون يرغبون في التعاقد اللاعب واستغلال الأوضاع المالية في برشلونة لضمه بمبلغ ليس بالكبير.

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ويسعى النادي الكتالوني لخفض رواتب لاعبيه لمواجهة التحديات الاقتصادية، لذلك سيكون التخلي عن اللاعب الذي يبلغ راتبه 370 ألف إسترليني أسبوعيًا مفيدًا للفريق حتى لو اضُطرت الإدارة لبيعه بمقابل قليل يصل إلى 16 مليون جنيه إسترليني.

وأكد التقرير أن أنطونيو كونتي المدير الفني لتوتنهام يسعى لإضافة بعض العناصر "المبدعة" إلى تشكيلته لذلك يعتبر كوتينيو حلًا مثاليًا ومطابقًا لمعاييره.

ومنذ انتقاله إلى إسبانيا عام 2018 في صفقة ضخمة بلغت 146 مليون جنيه إسترليني، لعب كوتينيو 76 مباراة فقط مع برشلونة مسجلًا 17 هدفًا.