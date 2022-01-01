استمرار ساليرنيتانا في الدوري الإيطالي باللحظات الأخيرة

نجا نادي ساليرنيتانا الإيطالي لكرة القدم من الإقصاء من الدرجة الأولى عقب موافقة أمناء الفريق على عرض الاستحواذ المقدم من المالك الجديد دانييلي إيرفولينو قبل انتهاء المهلة المحددة من الاتحاد الإيطالي، بحسب ما أفادت صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" يوم السبت.

وجاء قبول العرض قبل الموعد النهائي في منتصف ليلة الجمعة والذي كان من شأنه أن يقصي النادي الموجود في ساليرنو، جنوب نابولي من الدرجة الأولى في حال عدم قبول أي عرض.

مادة اعلانية

وأكد إيرفولينو مؤسس جامعة بيغاسوس أونلاين الإيطالية في بيان نُشر في الصحيفة المحلية أنه سيبذل قصارى جهده لإبقاء ساليرنيتانا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وقال: أعلن بعاطفة كبيرة عن الاستحواذ على ساليرنيتانا 1919. تستحق ساليرنو وجماهير النادي فريقًا تنافسيًا، أعتقد أن مشروع الفريق الذي نعده سيضمن التوازن والاستقرار للنادي.

وأدى قبول العرض إلى التمديد لفترة 45 يومًا من الوقت المتاح لتأمين صفقة نهائية، مما يضمن استمرار ساليرنيتانا في اللعب في الدرجة الأولى حتى منتصف فبراير المقبل.

وبعد صعوده إلى "الكالتشيو" هذا الموسم، ارتكب ساليرنيتانا مخالفة لقواعد الاتحاد المحلي للعبة كون النادي مملوكًا بالشراكة من قبل رئيس نادي لاتسيو كلاوديو لوتيتو.

وبحسب قواعد الاتحاد المحلي، لا يمكن أن يلعب ناديان تحت نفس الملكية في الدرجة ذاتها لذا منح ساليرنيتانا مهلة ستة أشهر للامتثال إلى اللوائح، وتم تعيين أمناء في يونيو لتنظيم بيع النادي بحلول 31 ديسمبر، لكنهم طالبوا الشهر الماضي بموعد نهائي جديد على خلفية عدم حصولهم على عروض جيدة. غير أن رئيس الاتحاد الإيطالي غابرييلي غرافينا حذّر في حينها بأنه "سيتم استبعاده من دوري الدرجة الأولى الإيطالي" في حال لم يتمكن النادي من تلبية هذا الشرط في نهاية 2021.