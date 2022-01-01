مانشستر سيتي ينتزع فوزا صعبا من أرسنال

انتزع مانشستر سيتي فوزا صعبا على مضيفه أرسنال بنتيجة 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وتقدم أرسنال بهدف سجله بوكايو ساكا في الدقيقة 31، وتعادل مانشستر سيتي عن طريق رياض محرز في الدقيقة 57 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل رودريغو هيرنانديز هدف الفوز لمانشستر سيتي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

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واضطر أرسنال لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 59 بعد طرد غابرييل ماجاليس.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 53 نقطة في صدارة الترتيب،بينما تجمد رصيد أرسنال عند 35 نقطة في المركز الرابع.