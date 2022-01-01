.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مانشستر سيتي ينتزع فوزا صعبا من أرسنال

  • الخط
مانشستر سيتي أرسنال
مانشستر سيتي رفع رصيده إلى النقطة 53

مانشستر سيتي ينتزع فوزا صعبا من أرسنال

لندن - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

انتزع مانشستر سيتي فوزا صعبا على مضيفه أرسنال بنتيجة 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وتقدم أرسنال بهدف سجله بوكايو ساكا في الدقيقة 31، وتعادل مانشستر سيتي عن طريق رياض محرز في الدقيقة 57 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل رودريغو هيرنانديز هدف الفوز لمانشستر سيتي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

واضطر أرسنال لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 59 بعد طرد غابرييل ماجاليس.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 53 نقطة في صدارة الترتيب،بينما تجمد رصيد أرسنال عند 35 نقطة في المركز الرابع.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أخيراً.. الكشف عن تأثير كورونا أوميكرون على الرئتين أخيراً.. الكشف عن تأثير كورونا أوميكرون على الرئتين
أفضل مشروب لمحاربة الشيخوخة وإعادة الزمن للوراء.. ولكن! أفضل مشروب لمحاربة الشيخوخة وإعادة الزمن للوراء.. ولكن!
الأكثر قراءة
إصابة كلوب بفيروس كورونا وغيابه عن مباراة تشيلسي إصابة كلوب بفيروس كورونا وغيابه عن مباراة تشيلسي
صراع إنجليزي ثلاثي على ضم كوتينيو صراع إنجليزي ثلاثي على ضم كوتينيو
تاليسكا يقتنص نقاط الفتح ويصعد بالنصر إلى المركز الثالث تاليسكا يقتنص نقاط الفتح ويصعد بالنصر إلى المركز الثالث
رانغنيك: لا نريد الاعتماد على ثنائية رونالدو وبرونو رانغنيك: لا نريد الاعتماد على ثنائية رونالدو وبرونو
الفوز على الأهلي يحقق للشباب رقمًا غاب 12 عاماً الفوز على الأهلي يحقق للشباب رقمًا غاب 12 عاماً
إصابة نوير وثلاثة آخرين من بايرن ميونخ بكورونا إصابة نوير وثلاثة آخرين من بايرن ميونخ بكورونا
قبل أن تذهب
القوات المشتركة تحرز تقدما كبيرا في شبوة باليمن
القوات المشتركة تحرز تقدما كبيرا في شبوة باليمن
اكتشف المزيد