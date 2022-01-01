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وفاة وكيل أعمال مارادونا السابق

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خوان فيجر
وفاة من خطط لانتقال مارادونا إلى نابولي

وفاة وكيل أعمال مارادونا السابق

رويترز

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أعلنت شركة خوان فيغر عن وفاة وكيل الأعمال المخضرم من أوروغواي يوم الجمعة، والذي ساهم في إتمام صفقات باهظة للاعبي كرة القدم من أمريكا الجنوبية.

وكتبت ستيفاني فيغر وهي وكيلة رياضية عبر إنستغرام: بقلب يعتصره الألم أشارككم نبأ انتهاء عام 2021 بدون جدي خوان.

وذكرت مجموعة فيغر عبر إنستغرام: بكل حزن وبعد قتال توفي اليوم عقب أزمة قلبية.

وقالت وسائل إعلام في البرازيل، حيث عاش هناك خلال العديد من السنوات، إنه فارق الحياة عن عمر 87 عاما.

ولعب فيغر دورا في انتقال أسطورة الأرجنتين دييغو مارادونا إلى نابولي عام 1986 والبرازيلي روماريو من أيندهوفن إلى برشلونة.


كما ساهم في انتقال دينيلسون من ساو باولو إلى ريال بيتيس عام 1998 في صفقة قياسية عالمية آنذاك.

ومن بين اللاعبين الذين تفاوض من أجل انتقالاتهم نجوم البرازيل سقراطيس ودونجا وروبينيو وروبرتو كارلوس.

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