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إصابة الظاهرة رونالدو بفيروس كورونا

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رونالدو
الظاهرة رونالدو لم يحضر احتفالات كروزيرو بذكرى تأسيسه بسبب إصابته

إصابة الظاهرة رونالدو بفيروس كورونا

برازيليا - فرانس برس

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أصيب النجم البرازيلي السابق رونالدو بفيروس كورونا وغاب بالتالي عن احتفالات فريق بدايته الكروية كروزيرو بذكرى العام 101 على تأسيسه، وذلك حسب ما أعلن الأخير يوم الأحد.

وأفاد كروزيرو الذي اشتراه رونالدو الشهر الماضي، بأن المهاجم السابق البالغ من العمر 45 عاماً "في صحة جيدة ويعاني من عوارض طفيفة، وسيخضع الآن لفترة من الراحة والتباعد الاجتماعي، تماشياً مع النصائح الطبية".

وأعلن رونالدو الشهر الماضي أنه اشترى كروزيرو الذي منح بطل مونديال 2002 فرصته الاحترافية الأولى، إلا أنه يلعب منذ موسمين في دوري الدرجة الثانية المحلي.

وأفاد موقع "غلوبو ايسبورتي" أن رونالدو سيدفع 400 مليون ريال (حوالي 60 مليون يورو) ليصبح المساهم الأكبر في النادي.

ويملك رونالدو منذ عام 2018 حصة مسيطرة من أسهم نادي بلد الوليد الإسباني الذي هبط الى الدرجة الثانية الموسم الماضي.

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