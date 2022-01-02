إصابة ميسي وثلاثة من لاعبي سان جيرمان بفيروس كورونا

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أن نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي هو أحد أربعة لاعبين أصيبوا بفيروس كورونا.

وكان نادي العاصمة الفرنسية أعلن يوم السبت عن إصابة أربعة لاعبين آخرين لم يتم الكشف عن أسمائهم قبل أن يفعل اليوم وهم بالإضافة إلى ميسي، كل من الظهير الإسباني خوان برنات، مواطنه الحارس سيرخيو ريكو ولاعب الوسط ناثان بيتومازالا.

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وأكد سان جيرمان أن اللاعبين "سيخضعون للحجر كما تنص قوانين البروتوكول الصحي".

في المقابل، كشف النادي أن نجمه الآخر البرازيلي نيمار "سيتابع تلقي العلاج في البرازيل حتى التاسع من يناير مع الجهاز الطبي"، مشيرا إلى أن عودته إلى التدريبات متوقعة "خلال ثلاثة أسابيع".

وكان نيمار أصيب بالتواء في كاحل قدمه اليسرى خلال مباراة فريقه ضد سانت اتيان أواخر نوفمبر الماضي، وقدر الجهاز الطبي غيابه عن الملاعب بفترة تتراوح بين 6 و8 أسابيع.