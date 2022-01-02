.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"الخمسيني" ميورا يعود إلى الملاعب عبر نادٍ مغمور

  • الخط
ميورا
ميورا سيكمل عامه الـ55 في فبراير

"الخمسيني" ميورا يعود إلى الملاعب عبر نادٍ مغمور

طوكيو - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

أكد أسطورة كرة القدم اليابانية كازويوشي ميورا عودته للملاعب من بوابة ناد ينافس في دوري الدرجة الرابعة ويتولى تدريبه شقيقه الأكبر.

ويستعد ميورا البالغ من العمر 54 عامًا، أكبر لاعب في كرة القدم اليابانية للمحترفين، لخوض الموسم الـ37 في مسيرته بملاعب كرة القدم.

وقال ميورا في تصريحات صحفية في شيزوكا حيث شارك في فاعلية خلال العام الجديد رفقة شقيقه: اتفقنا بنسبة 100% على بنود العقد، أعتقد أن ما ذكرته وسائل الإعلام سيتحقق.

ويتولى ياسوتوشي ميورا شقيق كازويوشي، أيضا منصب المدير العام لنادي سوزوكا بوينت غيترز الذي يلعب في دوري الدرجة الرابعة الياباني، بحسب وكالة أنباء "كيودو" اليابانية اليوم الأحد.

وفي 2021 شارك ميورا المعروف بلقب "الملك كازو" في دقيقة واحدة فقط بالدوري الياباني مع فريق يوكوهاما اف سي، إذ مدد رقمه القياسي في مارس كأكبر لاعب يشارك في الدوري الياباني في سن 54 عاما و12 يوما، علما بأنه سيكمل عامه الخامس والخمسين في فبراير المقبل.

وبدأ ميورا مسيرته في عام 1982 مع نادي أتلتيكو يوفنتوس البرازيلي، كما شارك في 89 مباراة مع المنتخب الياباني.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
كورونا بعامه الثالث.. فاوتشي: هذا ما يجب التركيز عليه كورونا بعامه الثالث.. فاوتشي: هذا ما يجب التركيز عليه
وفاة شقيق كاظم الساهر إثر وعكة صحية مفاجئة وفاة شقيق كاظم الساهر إثر وعكة صحية مفاجئة
الأكثر قراءة
كيروش يكشف أسباب استبعاد كيروش يكشف أسباب استبعاد "قفشة" وطارق حامد من أمم إفريقيا
رانغنيك: لن أسمح بانتقال كافاني من مانشستر يونايتد رانغنيك: لن أسمح بانتقال كافاني من مانشستر يونايتد
تشيلسي وليفربول يتعادلان.. ويبتعدان عن مانشستر سيتي تشيلسي وليفربول يتعادلان.. ويبتعدان عن مانشستر سيتي
مساهمة في كل مباراة.. صلاح يهيمن على لندن مساهمة في كل مباراة.. صلاح يهيمن على لندن
الهلال يحصل على شهادة الكفاءة المالية الهلال يحصل على شهادة الكفاءة المالية
"الخمسيني" ميورا يعود إلى الملاعب عبر نادٍ مغمور
قبل أن تذهب
مسؤول أميركي كبير: إيران اقتربت من إنتاج القنبلة النووية
مسؤول أميركي كبير: إيران اقتربت من إنتاج القنبلة النووية
اكتشف المزيد