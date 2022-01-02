"الخمسيني" ميورا يعود إلى الملاعب عبر نادٍ مغمور

أكد أسطورة كرة القدم اليابانية كازويوشي ميورا عودته للملاعب من بوابة ناد ينافس في دوري الدرجة الرابعة ويتولى تدريبه شقيقه الأكبر.

ويستعد ميورا البالغ من العمر 54 عامًا، أكبر لاعب في كرة القدم اليابانية للمحترفين، لخوض الموسم الـ37 في مسيرته بملاعب كرة القدم.

مادة اعلانية

وقال ميورا في تصريحات صحفية في شيزوكا حيث شارك في فاعلية خلال العام الجديد رفقة شقيقه: اتفقنا بنسبة 100% على بنود العقد، أعتقد أن ما ذكرته وسائل الإعلام سيتحقق.

ويتولى ياسوتوشي ميورا شقيق كازويوشي، أيضا منصب المدير العام لنادي سوزوكا بوينت غيترز الذي يلعب في دوري الدرجة الرابعة الياباني، بحسب وكالة أنباء "كيودو" اليابانية اليوم الأحد.

وفي 2021 شارك ميورا المعروف بلقب "الملك كازو" في دقيقة واحدة فقط بالدوري الياباني مع فريق يوكوهاما اف سي، إذ مدد رقمه القياسي في مارس كأكبر لاعب يشارك في الدوري الياباني في سن 54 عاما و12 يوما، علما بأنه سيكمل عامه الخامس والخمسين في فبراير المقبل.

وبدأ ميورا مسيرته في عام 1982 مع نادي أتلتيكو يوفنتوس البرازيلي، كما شارك في 89 مباراة مع المنتخب الياباني.