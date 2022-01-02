تشافي: لعب مباراة مايوركا قرار"جنوني"

هاجم تشافي المدير الفني لفريق برشلونة قرار إجبار فريقه على خوض مباراته أمام ريال مايوركا يوم الأحد وقال أنه شيء "جنوني" بسبب غياب 17 لاعبا من الفريق.

وتعرضت مجموعة كبيرة من اللاعبين للإصابة بفيروس كورونا خلال فترة العطلة الشتوية، إذ ثبتت إصابة عشرة لاعبين بالفيروس.

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وقال تشافي للصحفيين في المؤتمر الصحفي للحديث عن المباراة: لا يوجد أي منطق في لعب مباراة الأحد.

وأضاف: نحن في موقف صعب، لدينا مابين 17 إلى 18 ضحية، الأمر متوقف على أومتيتي الذي شفي من إصابته بفيروس كورونا ولكنه لم يتدرب منذ أسبوع.

وأردف: لا يوجد لدينا أي خيار سوى التنافس بما نملك، مايوركا أيضا طلب تأجيل اللقاء.

وأكد: يجب أن نلجأ للمنطق السليم هذه ليست شكوى وإنما حقيقة. تم تعليق رياضة كرة السلة، سنلعب إذا أجبرتنا رابطة الدوري. تدربنا جيدا ولكنه موقف فوضوي. مهما كان الأمر سنخرج للتنافس وسنحاول الفوز.

وشفي صامويل أومتيتي، أحد المصابين، مما يعني أنه سيكون متاحا للعب في مباراة الأحد رغم أنه غير جاهز من الناحية البدنية لأنه لم يكن قادرا على خوض التدريبات في الأسبوع الماضي.

وبينما أصبحت التأجيلات أمرا شائعا في المسابقات الأخرى مثل الدوري الإنجليزي فإن قواعد رابطة الدوري الإسباني تجعل مثل هذه المواقف أكثر ندرة.

ومازال يتعين على الفرق اللعب طالما أن هناك 13 لاعبا متاحون من الفريق الأول والثاني. ويجب على الأندية أن تستمر في الالتزام بالقاعدة التي تنص على ضرورة وجود سبعة لاعبين مسجلين في الفريق في الملعب في نفس التوقيت.

ويدخل برشلونة أول مباراة له في عام 2022 وهو يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 18 نقطة خلف ريال مدريد المتصدر.