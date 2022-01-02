تشيلسي وليفربول يتعادلان.. ويبتعدان عن مانشستر سيتي

فرط فريق ليفربول في تقدمه بهدفين نظيفين أمام مضيفه تشيلسي وتعادل معه 2-2 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هدفي ليفربول ساديو ماني في الدقيقة التاسعة، ومحمد صلاح في الدقيقة 26.

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فيما سجل هدفي تشيلسي ماتيو كوفاسيتش في الدقيقة 42 وكريستيان بوليسيتش في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني، بفارق عشر نقاط خلف مانشستر سيتي المتصدر، كما رفع ليفربول رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث.