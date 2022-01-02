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ثنائية كوريا تعيد أتليتكو مدريد إلى سكة الانتصارات

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أتليتكو مدريد
فوز وحيد لكتيبة سيميوني خلال آخر 5 مباريات في الدوري

ثنائية كوريا تعيد أتليتكو مدريد إلى سكة الانتصارات

مدريد - د ب أ

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استعاد أتلتيكو مدريد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المراحل الأربع الأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه رايو فاييكانو 2 - صفر يوم الأحد ضمن منافسات المرحلة 19 من المسابقة.

وكان أتلتيكو مدريد قد خسر خلال آخر أربع مباريات أمام كل من ريال مايوركا وريال مدريد وإشبيلية وغرناطة، قبل أن يكسر سلسلة الهزائم بالفوز على رايو فاييكانو يوم الأحد.

وسجل أنخل كوريا الهدف الأول لأتلتيكو في الدقيقة 28، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 53.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 32 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطتين عن رايو فاييكانو صاحب المركز الخامس.

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