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رالي داكار.. العطية يفوز بالمرحلة الأولى

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ناصر العطية
العطية يواصل انتصاراته في رالي داكار

رالي داكار.. العطية يفوز بالمرحلة الأولى

حائل - د ب أ

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فاز السائق القطري ناصر العطية (تويوتا هايلوكس) بالمرحلة الأولى من رالي داكار يوم الأحد في حائل معززا صدارته للترتيب العام بعد أن كان الأسرع في المرحلة التأهيلية يوم السبت.

وسمحت نتائج المرحلة التأهيلية بتحديد ترتيب مراكز الانطلاق للمرحلة الأولى التنافسية التي أقيمت اليوم.

واجتاز العطية الذي يطمح إلى إحراز اللقب للمرة الرابعة في مسيرته، المسافة البالغة 333 كلم متقدما بفارق 12 دقيقة و7 ثوان عن الفرنسي سيباستيان لوب (برودرايف) بطل العالم في سباقات الراليات 9 مرات.

وستشهد هذه النسخة تنافس 1.065 مشاركاً على متن 578 مركبة في أصعب راليات الرايد الصحراوية، مع تشريع باب الفوز على جميع الاحتمالات، ومشاركة تاريخية هي الأولى من نوعها لثلاث سيارات "هايبريد" جديدة تحت راية الصانع أودي.

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