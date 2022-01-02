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فوز غريب لبارادو على نصر حسين داي في الدوري الجزائري

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بارادو نصر حسين داي
هدفان متأخران أثارا الجدل في الدوري الجزائري

فوز غريب لبارادو على نصر حسين داي في الدوري الجزائري

الجزائر - رويترز

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حقق بارادو فوزًا مثير للجدل على حساب نصر حسين داي بملعب الأخير بهدفي أحمد نذير بن بوعلي وزروق بوسيف في الدقيقتين 90 والسادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبدأ الجدل عندما أخرج نصر حسين داي كرة خارج الملعب لعلاج أحد لاعبيه وانتظر صاحب الأرض أن يعيد بارادو الكرة إليه لكنها وصلت إلى بن بوعلي ليضعها في الشباك.

واندلعت اشتباكات بين لاعبي الفريقين وبعد توقف عدة دقائق بدا أن الفريقين اتفقا على أن يسجل نصر حسين داي هدف التعادل تعويضا عما حدث.

وسدد أحد لاعبي نصر حسين داي الكرة باتجاه المرمى لكن حارس بارادو تصدى لها ومررها إلى حسين عواد مع وقوف لاعبي صاحب الأرض دون تحرك في وسط الملعب ليحولها إلى بوسيف الذي أضاف الهدف الثاني.

واشتبك لاعبو الفريقين مرة أخرى ودخل حارس نصر حسين داي الاحتياطي ليشتبك مع عواد لكن الحكم أطلق صفارة نهاية المباراة.

وتوقف رصيد نصر حسين داي عند عشر نقاط في المركز 11 بعدما حصد نقطة واحدة في آخر ست نقاط، بينما ارتقى بارادو للمركز الثاني برصيد 21 نقطة خلف 3 نقاط عن المتصدر شباب بلوزداد ولديه 3 مباريات مؤجلة.

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