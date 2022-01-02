كيروش يكشف أسباب استبعاد "قفشة" وطارق حامد من أمم إفريقيا

أكد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري أن الهدف الرئيس له مع الفراعنة هو التأهل لنهائيات كأس العالم قطر 2022، مشددًا في الوقت نفسه على أن المنتخب لن يذهب للكاميرون من أجل النزهة وزيارة المعالم هناك وكشف أسباب استبعاد نجمي الأهلي والزمالك "قفشة" وطارق حامد من الكاميرون.

وقال المدرب البرتغالي في مؤتمر صحافي يوم الأحد قبل المعسكر المغلق للفراعنة: المنافسة في كأس الأمم الإفريقية صعبة للغاية وهي ليست بطولة سهلة وهناك مشاكل لوجستية، فالملاعب تشارك فيها كل المنتخبات والتدريبات وهناك صعوبات في التنقل، الأمور ليست كأوروبا أو آسيا لذلك نحتاج لاعبين بعقلية قوية ومختلفة لتحمل هذه الأجواء.

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وتابع: هدفي الأساسي التأهل لكأس العالم ولكن باقي البطولات التي نشارك فيها مهمة أيضاً وعلينا الفوز بها.

وعن سبب استبعاد محمد مجدي "قفشة" وطارق حامد قال كيروش: اختيار اللاعبين أمر خاص بالمدرب فقط وهذه مسؤوليتي. ندرس كل المعلومات والتفاصيل عن اللاعبين سواء بدنيا أو ذهنيا أو نفسيا، ونعلم جيدا ما المنافسة التي سنخوضها، شكل الخصوم، سنواجه منتخبات قوية بعضها تضم 24 لاعبا من أصل 25 محترفين في أوروبا.

واعتبر بأن عدم وضوح الرؤية في إقامة البطولة القارية من عدمها في الأسابيع الأخيرة جعل مهمته صعبة في إعداد الفريق قائلًا: عندما غادرنا الدوحة يوم 22 ديسمبر لم يكن هناك تأكيد بإقامة المسابقة من عدمها، وكان الإعلان النهائي عن إقامتها يوم 24 منه، لذلك كان هناك حالة من الاضطراب بشأن معسكر المنتخب وقمت بتجهيز ثلاثة برامج استعداداً للمرحلة المقبلة.

وأوقعت قرعة النهائيات القارية، المنتخب المصري في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو، وسيفتتح مبارياته في البطولة يوم 11 الحالي بمواجهة نيجيريا، ثم غينيا بيساو في 15 منه فالسودان بعدها باربعة أيام.