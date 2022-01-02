واتفورد يرد على الاتحاد السنغالي بشأن سار

رد نادي واتفورد المنافس في الدوري الإنجليزي يوم الأحد على الاتحاد السنغالي لكرة القدم بعد اتهام الأخير للفريق بمنع اللاعب إسماعيلا سار من اللعب في كأس أمم إفريقيا التي تقام في الكاميرون.

وقال الاتحاد السنغالي لكرة القدم في وقت سابق يوم الأحد إن واتفورد برر رفضه السماح للاعب بالسفر بحجج وأسباب "كاذبة" لكن النادي الإنجليزي دعا الجانب السنغالي لإرسال طبيبه لتقييم الإصابة.

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وأضاف النادي في بيان: تعرض إسماعيلا سار لإصابة في أربطة الركبة يوم 20 نوفمبر في مباراة ضد مانشستر يونايتد ولم يكن لائقا للعب مع واتفورد منذ ذلك الحين.

وتابع: في أوائل ديسمبر، كتب النادي إلى الاتحاد السنغالي لكرة القدم يوضح تشخيص إصابة إسماعيلا وبعد ذلك قام النادي بتوفير فحوص الرنين المغناطيسي التي توضح بالتفصيل مدى الإصابة. بعد مزيد من التشاور مع الأطباء، أبلغنا الاتحاد بعملية إعادة التأهيل والإطار الزمني المحتمل لتعافي إسماعيلا.



وأكمل البيان: خلال الأيام العشرة الماضية، أكد النادي للاتحاد السنغالي لكرة القدم الوضع الطبي الحالي للاعب والجدول الزمني لتعافيه. كما دعا واتفورد الاتحاد السنغالي لكرة القدم لإرسال طبيبه لتأكيد التشخيص وفترة إعادة التأهيل.



وفي وقت سابق، قالت السنغال إنها ستطلب من الاتحاد الدولي التدخل وطالبت بانضمام اللاعب إلى بقية التشكيلة التي تستعد في دكار.



ورفض واتفورد بالفعل السماح لمهاجم نيجيريا إيمانويل دينيس بالانضمام لمنتخب بلاده، قائلا أن الاتحاد النيجيري لكرة القدم لم يوجه له الدعوة قبل الموعد النهائي لإبلاغ النادي بضمه للتشكيلة.



ولم تعترض نيجيريا على قرار واتفورد واستبدلت دينيس في التشكيلة بلاعب آخر.



وسيفقد واتفورد، الذي خسر في الوقت المحتسب بدل الضائع أمام توتنهام هوتسبير يوم السبت ليقترب أكثر من منطقة الهبوط، ثلاثة لاعبين آخرين للمشاركة في كأس الأمم وهم النيجيري وليام تروست إيكونج والثنائي المغربي عمران لوزا وآدم ماسينا.