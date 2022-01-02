وست هام يقترب من المربع الذهبي بالفوز على بالاس

استهل وست هام يونايتد العام الجديد بالطريقة نفسها التي أنهى بها العام المنصرم، بعدما حقق فوزا مثيرا 3-2 على مضيفه كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.



وسجل مانويل لانزيني هدفين باستاد سيلهرست بارك، قبل أن يحرز أصحاب الأرض هدفين بعد انتفاضة في الدقائق الأخيرة، ليصبح وست هام صاحب المركز الخامس على بُعد نقطة واحدة من أرسنال الرابع.



وتقدم فريق المدرب ديفيد مويس مفاجأة الموسم في الدقيقة 22 بعدما انزلق مايكل أنطونيو ليحول كرة عرضية رائعة من سعيد بن رحمة إلى الشباك.



وبعد ثلاث دقائق لاحقة، ضاعف وست هام النتيجة بهدف رائع من لانزيني، إذ حول الكرة من قدمه اليمنى إلى اليسرى ثم سدد في المرمى بعد تمريرة من ديكلان رايس.



وسجل لانزيني الهدف الثالث قبل الاستراحة مباشرة من ركلة جزاء بعد أن كشفت مراجعة الفيديو عن لمسة يد من لوكا ميليفويفيتش داخل منطقة الجزاء.



وقلص بالاس الفارق في الدقيقة 83 عندما حول أودسون إدوار تمريرة عرضية جيدة من البديل مايكل أوليسي إلى الشباك، ثم أضاف أوليسي بنفسه الهدف الثاني في الدقيقة 90 من ركلة حرة.



ويملك وست هام 34 نقطة بفارق نقطة واحدة عن توتنهام هوتسبير وثلاث نقاط عن مانشستر يونايتد رغم أن الفريقين يتبقى لهما مباراتان إضافيتان.





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