إصابة قائد تونس بفيروس كورونا قبل كأس إفريقيا

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، يوم الاثنين، أن يوسف المساكني قائد المنتخب الوطني الذي يستعد لخوض نهائيات كأس الأمم الإفريقية، أصيب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



وأضاف في بيان أن اختبارات "كوفيد-19" التي أجريت للمساكني في قطر أثبتت "إيجابية التحليل".



وكان اللاعب البالغ عمره 31 عاما شارك مع فريقه العربي أمام أم صلال في الدوري القطري يوم الخميس الماضي.



وتابع الاتحاد: قوانين ولوائح كأس إفريقيا لا تسمح بالتغيير حاليا باعتبار أن عملية تسجيل اللاعبين قد وقع غلقها يوم 30 ديسمبر 2021.



وأوضح أن اللوائح والقوانين الحالية لا تشمل ما يفيد بإمكانية تغيير لاعب بعد هذا التاريخ حتى في حال إصابته بكوفيد-19 خاصة في ظل تمكين كل المنتخبات من تسجيل 28 لاعبا عوضا عن 23 كما هو معمول به سابقا في كل المسابقات.



وكان المساكني يستعد للمشاركة في كأس أمم إفريقيا للمرة السابعة في مسيرته بعد اختياره ضمن تشكيلة تونس النهائية لخوض البطولة في الكاميرون.



وتلعب تونس الدور الأول بالبطولة الإفريقية إلى جانب منتخبات غامبيا ومالي وموريتانيا.

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