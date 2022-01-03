.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

توخيل يمنح لوكاكو فرصة أخرى

  • الخط
لوكاكو توخيل

توخيل يمنح لوكاكو فرصة أخرى

لندن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

كشف توماس توخيل مدرب تشيلسي أنه سيعقد محادثات مع روميلو لوكاكو يوم الإثنين لمناقشة التعليقات التي أدلى بها المهاجم البلجيكي وانتقد فيها أساليب لعب المدرب الألماني مما كلف اللاعب مكانه في التشكيلة خلال التعادل 2-2 مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.

وأبلغ لوكاكو الذي انضم من إنتر ميلان قبل بداية الموسم في صفقة قياسية للنادي مقابل 97.5 مليون جنيه استرليني، شبكة سكاي إيطاليا بأنه غير سعيد بأسلوب توخيل مضيفا أنه يود العودة إلى إيطاليا في وقت ما خلال مسيرته.

ورفض توخيل الكشف عما سيقوله إلى لوكاكو في اجتماع الإثنين أو ما إذا كان اللاعب البالغ من العمر 28 عاما سيعود إلى الفريق في ذهاب قبل نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية ضد توتنهام هوتسبير يوم الأربعاء.

وأبلغ توخيل الصحفيين: لا أستطيع أن أخبركم بما أريده من اجتماع يعقد خلف الأبواب المغلقة غدا. لا أستطيع التحدث علانية ولن أفعل.

وقال المدرب الألماني أن لوكاكو استبعد من التشكيلة من أجل تجنب تشتيت الفريق قبل مواجهة ليفربول اليوم الأحد.

وأضاف توخيل: الضجة كانت كبيرة للغاية وهذا أفقدنا تركيزنا على المباراة واتخذنا قرارا بتأجيل القرار.

وقال المدرب أن إرجاء المناقشة مع لوكاكو "سيحمي روميلو من اتخاذ قرار متهور".

وتابع: نحن بحاجة للتحدث إليه، نحتاج إلى قراءة المقابلة كاملة والحفاظ على هدوئنا وتماسكنا. إنه لاعبنا وسيبقى لاعبنا وسنحميه دائما، عندما نتخذ قرارات معينة مثل هذه، نحتاج إلى تقييم الموقف وعدم الاستماع إلى وسائل الإعلام ولكن نفهم ما قاله ولماذا قاله وهذا هو الهدف من الاجتماع غدا، ومن هناك سنتخذ القرار.

وقال توخيل أن المباراة التي انتهت بالتعادل مع ليفربول اليوم الأحد كانت "مواجهة رائعة في كرة القدم" وأن فريقه لم يكن محظوظا في التأخر بهدفين قبل أن ينتزع نقطة.

وبهذا التعادل بقي تشيلسي في المركز الثاني برصيد 43 نقطة من 21 مباراة، متقدما بنقطة واحدة على ليفربول صاحب المركز الثالث الذي تتبقى له مباراة إضافية. ويملك مانشستر سيتي المتصدر 53 نقطة من 21 مباراة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
كورونا بعامه الثالث.. فاوتشي: هذا ما يجب التركيز عليه كورونا بعامه الثالث.. فاوتشي: هذا ما يجب التركيز عليه
وفاة شقيق كاظم الساهر إثر وعكة صحية مفاجئة وفاة شقيق كاظم الساهر إثر وعكة صحية مفاجئة
الأكثر قراءة
كيروش يكشف أسباب استبعاد كيروش يكشف أسباب استبعاد "قفشة" وطارق حامد من أمم إفريقيا
رانغنيك: لن أسمح بانتقال كافاني من مانشستر يونايتد رانغنيك: لن أسمح بانتقال كافاني من مانشستر يونايتد
تشيلسي وليفربول يتعادلان.. ويبتعدان عن مانشستر سيتي تشيلسي وليفربول يتعادلان.. ويبتعدان عن مانشستر سيتي
مساهمة في كل مباراة.. صلاح يهيمن على لندن مساهمة في كل مباراة.. صلاح يهيمن على لندن
الهلال يحصل على شهادة الكفاءة المالية الهلال يحصل على شهادة الكفاءة المالية
"الخمسيني" ميورا يعود إلى الملاعب عبر نادٍ مغمور
قبل أن تذهب
مسؤول أميركي كبير: إيران اقتربت من إنتاج القنبلة النووية
مسؤول أميركي كبير: إيران اقتربت من إنتاج القنبلة النووية
اكتشف المزيد