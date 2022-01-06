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إصابة حنبعل المجبري بفيروس كورونا

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حنبعل
مصير مشاركة حنبعل المجبري في أمم إفريقيا مجهول

إصابة حنبعل المجبري بفيروس كورونا

تونس - رويترز

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أعلن الاتحاد التونسي إصابة حنبعل المجبري لاعب وسط المنتخب بفيروس كورونا، كما أصبح المهاجم سيف الدين الجزيري جاهزا لبداية مشوار كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في الكاميرون الأسبوع المقبل.

وقال الاتحاد التونسي في بيان، اليوم الخميس، إن الجزيري مهاجم الزمالك المصري سيكون ضمن بعثة المنتخب في الكاميرون بعد تعافيه من كوفيد-19.

وغاب الجزيري، مهاجم تونس الأساسي وهداف كأس العرب في قطر الشهر الماضي، عن التدريبات في الأيام الماضية بعد عزله عن المجموعة.

وفي المقابل أصيب المجبري لاعب مانشستر يونايتد الصاعد بالعدوى وسيخضع للعزل الصحي قبل الالتحاق بالفريق في الكاميرون بعد التعافي.

وسيلعب منتخب تونس، بطل إفريقيا 2004، ضد مالي وموريتانيا وغامبيا في دور المجموعات بكأس الأمم التي تنطلق يوم الأحد.

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