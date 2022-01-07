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إصابة الحضري بفيروس كورونا

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الحضري
الحضري لن يتواجد مع منتخب مصر حتى اكتمال شفائه من كورونا

إصابة الحضري بفيروس كورونا

القاهرة - د ب أ

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كشفت نتائج المسحات الطبية التي أجراها المنتخب المصري لكرة القدم يوم الخميس عن إصابة عصام الحضري مدرب حراس المرمى ومحمد أبوجبل حارس المرمى بعدوى فيروس كورونا.

وذكر الاتحاد المصري لكرة القدم عبر صفحته الرسمية على موقع شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يوم الجمعة: أكدت نتائج المسحات الطبية التي أجراها المنتخب الوطني يوم الخميس استعدادا للسفر يوم السبت إلى الكاميرون للمشاركة في نهائيات البطولة الإفريقية عن إيجابية مسحة عصام الحضري مدرب حراس المرمى ومحمد أبو جبل حارس المرمى. وتقرر عدم سفرهما غدا مع البعثة.

ويترأس جمال علام رئيس اتحاد كرة القدم المصري بعثة منتخب مصر التي ستغادر يوم السبت إلى الكاميرون، للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق منافساتها يوم الأحد.

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