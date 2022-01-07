التعادل السلبي يخيم على مباراة الباطن والاتفاق

واصل الاتفاق مسلسل إهدار النقاط بعد تعادله سلبياً أمام مضيفه الباطن، في افتتاح المرحلة 16 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وواصل الاتفاق ابتعاده عن الانتصارات في المباراة الثالثة على التوالي حيث خسر من أمام اتحاد جدة 3-2 وتعادل أمام الفيحاء 1-1 وتعادل سلبياً أمام الباطن.

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وشهدت المباراة أفضلية للاتفاق الذي حاول كثيراً هز شباك الباطن وكان قريباً خاصة في الشوط الثاني إلا أن صاحب الأرض نجح في المحافظة على شباكه لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتفاق الى 18 نقطة ليتقدم للمركز التاسع مؤقتاً، وارتفع رصيد الباطن إلى 15 نقطة ليتقدم للمركز 14 مؤقتاً