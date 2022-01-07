العطية يوسع صدارته لرالي داكار

وسع ناصر العطية صدارته لرالي داكار يوم الجمعة ليتفوق بفارق 48 دقيقة على أقرب مطارديه بعد أن حل السعودي يزيد الراجحي محل الفرنسي سيباستيان لوب كأقرب منافس للسائق القطري في فئة السيارات.

وفاز الأرجنتيني أورلاندو تيرانوفا زميل لوب في فريق البحرين ريد إكستريم بالمرحلة السابعة حول العاصمة السعودية الرياض والتي أقيمت وسط إجراءات أمن مشددة بعد انفجار في جدة الأسبوع الماضي.

مادة اعلانية

وحل ماتياس إكستروم سائق أودي ثانيا بينما جاء الراجحي ثالثا.

واحتل العطية سائق تويوتا المركز العاشر في هذه المرحلة ليتفوق في صدارة الترتيب العام بفارق 48 دقيقة و54 ثانية على الراجحي الذي يتقدم حاليا بفارق دقيقة ونصف على لوب بطل العالم للراليات تسع مرات.

وقال العطية الفائز بلقب رالي داكار ثلاث مرات: نحن سعداء بإنهاء الأسبوع الأول من رالي داكار في الصدارة بفارق جيد، السيارة تعمل بكفاءة. سنحاول عبور الأسبوع القادم بدون أي مخاطرة.

وتوقفت فئة الدراجات النارية بعد مرور 101 كيلومتر من المرحلة بسبب سوء الأحوال الجوية.

واحتفظ البريطاني سام سندرلاند بصدارة الترتيب العام بعد أن احتل المركز الثاني خلف زميله دانييل ساندرز.

ويوم السبت سيكون يوم راحة في السباق الذي ينتهي في جدة في 14 يناير.