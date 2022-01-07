برشلونة يواجه أتلتيك بلباو في دور الـ16 بكأس الملك

يشهد دور الـ16 ببطولة كأس ملك إسبانيا للموسم الحالي، تكرارا لنهائي النسخة الماضية من البطولة بعدما أوقعت القرعة فريق برشلونة في مواجهة أتلتيك بلباو.

كما سيشهد هذا الدور أيضا مباراة ديربي إشبيلية.

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وواجه برشلونة فريق بلباو في إبريل من العام الماضي وفاز برباعية نظيفة في المباراة النهائية التي أقيمت بإشبيلية، إذ سجل وقتها ليونيل ميسي هدفين، ساعدا برشلونة في تحقيق الكأس الوحيد في موسم مخيب للآمال، وكان هذا اللقب كان الأخير لميسي مع الفريق.

وتأهل برشلونة لدور الـ16 بعدما تغلب على ليناريس ديبورتيفو 2 - 1.

وستجمع المواجهة الرئيسية الأخرى لهذا الدور بين فريقين من إشبيلية، ريال بيتيس وإشبيلية، فيما يستضيف ريال سوسييداد أتليتكو مدريد.

وفي الوقت نفسه، يحل ريال مدريد ضيفا على إلتشي.

ويعني هذا أن الريال سيواجه إلتشي مرتين خلال أسبوع، حيث يستضيف الريال فريق إلتشي في ملعب سانتياجو برنابيو يوم 23 يناير.

وتقام مباريات دور الـ16 في الأسبوع الذي يبدأ يوم 17 يناير.

ولدى سؤاله عما إذا كان يعتقد أن القرعة أوقعت فريقه في مواجهة أسهل من تلك التي تنتظر برشلونة وأتلتيكو مدريد، قال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد : حسنا، لا، كل الفرق تريد أن تظهر بشكل جيد.

وأضاف: ستكون مباراة صعبة، يجب أن نستعد لها بشكل ملائم حيث أننا سنواجه إلتشي. بالنسبة لي، هذه مجرد قرعة ونحن نريد أن نكون في حالة من التركيز وأن نكون مستعدين لأن بطولة كأس ملك إسبانيا مهمة بالنسبة لنا.

وفيما يلي قائمة مباريات دور الـ16

أتلتيكو بالياريس مع فالنسيا

جيرونا مع رايو فاييكانو

سبورتنغ خيخون مع قادش

إلتشي مع ريال مدريد

ريال سوسييداد مع أتلتيكو مدريد

ريال بيتيس مع إشبيلية

أتلتيك بلباو مع برشلونة

مايوركا مع إسبانيول