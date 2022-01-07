صلاح ينافس ميسي وليفاندوفسكي على جائزة "الأفضل"

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم الجمعة القائمة النهائية المرشحة للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم عام 2021 وضمت المصري محمد صلاح والأرجنتيني ليونيل ميسي والبولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وقال الفيفا عبر حسابه على تويتر إنه سيتم اختيار أفضل لاعب بين المرشحين الثلاثة للفوز بجائزة "الأفضل" في حفل سيقام في مقر الفيفا في زيورخ يوم 17 يناير الحالي.

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ويتصدر صلاح البالغ عمره 29 عاما قائمة هدافي ليفربول والدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الحالي برصيد 16 هدفا متفوقا بفارق ستة أهداف على زميله البرتغالي ديوغو جوتا.

وفاز ميسي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم العام الماضي ليحصد جائزته السابعة، وذلك على حساب ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ بطل ألمانيا والإيطالي جورجينيو لاعب وسط تشيلسي الذي قاد فريقه للقب دوري الأبطال ومنتخب بلاده للقب بطولة أوروبا 2020 الصيف الماضي.

وكشف الاتحاد الدولي أن جائزة أفضل مدرب في العالم ستذهب إلى مانشيني أو غوارديولا أو توخيل، بينما قائمة المرشحين لأفضل حارس مرمى تضم نوير ودوناروما وميندي.





