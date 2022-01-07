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من مقر احتجازه.. ديوكوفيتش يوجه رسالة لمسانديه

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ديوكوفيتش
مصير ديوكوفيتش سيتحدد بعد جلسة استماع ستقام يوم الاثنين

من مقر احتجازه.. ديوكوفيتش يوجه رسالة لمسانديه

ملبورن - د ب أ

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وجه نجم كرة المضرب الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي يتواجد في مركز احتجاز حكومي في ملبورن، الشكر إلى كل من سانده "حول العالم" في رسالة على انستغرام يوم الجمعة.

وقال ديوكوفيتش الذي كتب رسالته باللغة الصربية: شكرا إلى عائلتي، إلى المقربين، إلى صربيا، وإلى جميع الأشخاص حول العالم الذين قدموا لي المساندة. أشكر الله على الصحة، وأشار إلى أنه يشعر بهذا الدعم ويقدره كثيرًا.

وكانت أستراليا منعت ديوكوفيتش من دخول أراضيها لدى وصوله يوم الأربعاء للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى ضمن الغراند سلام والتي يحمل لقبها تسع مرات (رقم قياسي) آخرها العام الماضي، وكانت تعتزم ترحيله لعدم امتلاكه التأشيرة اللازمة التي تخوله دخول أستراليا قبل أن تعود السلطات عن قرارها بالترحيل الفوري ليبقى في مركز احتجاز المسافرين بعد طعن قانوني تقدم به اللاعب.

وسيحكم قاضي المحكمة الفدرالية بهذه القضية بعد جلسة استماع مقررة الاثنين.

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