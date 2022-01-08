.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

إصابة السنغالي كوليبالي بفيروس كورونا قبل افتتاح كأس الأمم

  • الخط
كوليبالي
كوليبالي سيخضع للعزل الذاتي لحين شفائه

إصابة السنغالي كوليبالي بفيروس كورونا قبل افتتاح كأس الأمم

دكار - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أعلن نادي نابولي إصابة مدافعه كاليدو كوليبالي بفيروس كورونا أثناء وجوده مع منتخب السنغال في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.

وتبدأ السنغال مشوارها في المجموعة الثانية أمام زيمبابوي يوم الاثنين.

وقال نابولي في بيان: جاءت نتيجة اختبار كاليدو كوليبالي إيجابية بكوفيد-19 خلال الوجود مع السنغال. نال المدافع التطعيم ولا يعاني من أي أعراض ولقد خضع للعزل الذاتي وفقا للبروتوكول.

وأعلن فيكتور سيه سيسي الأمين العام للاتحاد السنغالي في وقت لاحق وجود ست حالات إيجابية أخرى بين العاملين في الجهاز الفني.

وتأكدت إصابة بيير-إمريك أوباميانغ قائد الغابون وزميله ماريو ليمينا بفيروس كورونا خلال الخضوع لاختبار كوفيد-19 عند الوصول إلى ياوندي، لتحوم شكوك حول مشاركتهما في البطولة القارية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
منها نسيان حافظة النقود وبطاقات الهوية.. 6 علامات مبكرة تشير للإصابة بالخرف منها نسيان حافظة النقود وبطاقات الهوية.. 6 علامات مبكرة تشير للإصابة بالخرف
هكذا كادت أهم مدن فرنسا أن تزول من الخارطة عقب الثورة هكذا كادت أهم مدن فرنسا أن تزول من الخارطة عقب الثورة
الأكثر قراءة
محمد العويس يحمي مرمى الهلال حتى 2025 محمد العويس يحمي مرمى الهلال حتى 2025
النصر يهزم ضمك ويحقق فوزه الرابع توالياً النصر يهزم ضمك ويحقق فوزه الرابع توالياً
ردًا على الصحافيين.. بيكيه ينشر تفاصيل راتبه مع برشلونة ردًا على الصحافيين.. بيكيه ينشر تفاصيل راتبه مع برشلونة
الشباب يسقط في فخ التعادل أمام أبها الشباب يسقط في فخ التعادل أمام أبها
نادال يصعد لمواجهة الأميركي كريسي في نهائي ملبورن نادال يصعد لمواجهة الأميركي كريسي في نهائي ملبورن
تشيلسي يفوز بخماسية في كأس الاتحاد الإنجليزي ولوكاكو يهز الشباك تشيلسي يفوز بخماسية في كأس الاتحاد الإنجليزي ولوكاكو يهز الشباك
قبل أن تذهب
التحالف يكشف تورط إيران بدعم الحوثيين في عمليات القرصنة بالبحر الأحمر
التحالف يكشف تورط إيران بدعم الحوثيين في عمليات القرصنة بالبحر الأحمر
اكتشف المزيد