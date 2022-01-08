إصابة السنغالي كوليبالي بفيروس كورونا قبل افتتاح كأس الأمم

أعلن نادي نابولي إصابة مدافعه كاليدو كوليبالي بفيروس كورونا أثناء وجوده مع منتخب السنغال في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.



وتبدأ السنغال مشوارها في المجموعة الثانية أمام زيمبابوي يوم الاثنين.



وقال نابولي في بيان: جاءت نتيجة اختبار كاليدو كوليبالي إيجابية بكوفيد-19 خلال الوجود مع السنغال. نال المدافع التطعيم ولا يعاني من أي أعراض ولقد خضع للعزل الذاتي وفقا للبروتوكول.



وأعلن فيكتور سيه سيسي الأمين العام للاتحاد السنغالي في وقت لاحق وجود ست حالات إيجابية أخرى بين العاملين في الجهاز الفني.



وتأكدت إصابة بيير-إمريك أوباميانغ قائد الغابون وزميله ماريو ليمينا بفيروس كورونا خلال الخضوع لاختبار كوفيد-19 عند الوصول إلى ياوندي، لتحوم شكوك حول مشاركتهما في البطولة القارية.

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