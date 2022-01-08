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إنسيني لاعب نابولي ينضم إلى تورونتو في انتقال مجاني

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إنسيني كالياري
إنسيني سيكمل الموسم مع نابولي

إنسيني لاعب نابولي ينضم إلى تورونتو في انتقال مجاني

تورونتو - رويترز

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أعلن نادي تورونتو، الذي يشارك في دوري المحترفين الأميركي لكرة القدم، يوم السبت، أن لورينزو إنسيني لاعب نابولي وقع على عقد مبدئي لمدة أربع سنوات للانضمام في انتقال مجاني بعد نهاية عقده مع الفريق الإيطالي في يونيو المقبل.

وساعد إنسيني منتخب إيطاليا على إحراز لقب بطولة أوروبا في يوليو الماضي، ويمثل انتقاله صفقة قوية لتورونتو في ظل رغبة أندية أوروبية عديدة في ضم اللاعب البالغ عمره 30 عاما والذي أحرز 114 هدفا وصنع 95 هدفا مع نابولي في كل المسابقات.

وقال بوب برادلي المدير الرياضي ومدرب تورونتو في بيان للنادي: لورينزو من نوعية اللاعبين الذين تحضر لمشاهدتهم لأنه دائما يملك الفرصة لكي يفعل شيئا لا ينسى.

وسيستكمل إنسيني الموسم الجاري مع نابولي، صاحب المركز الثالث في الدوري الإيطالي بعد 20 جولة، وبفارق ست نقاط عن إنتر ميلان المتصدر، لكن فريقه خاض مباراة واحدة إضافية.

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