بيولي: ميلان عليه التأقلم مع كورونا

كشف المدرب ستيفانو بيولي يوم السبت، أن فريقه ميلان يجب عليه الحفاظ على تركيزه للمنافسة على لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم رغم الارتباك الذي تسبب به فيروس كورونا وإمكانية خوض المباريات بدون جماهير.

وتأجلت أربع من عشر مباريات يوم الخميس بسبب ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19، كما تم تقليص نسبة حضور الجماهير إلى 50 بالمئة، وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الحكومة الإيطالية ربما تقرر قريبا إقامة المباريات خلف الأبواب المغلقة.

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وقال بيولي خلال المؤتمر الصحفي: هذا هو الوضع هذا الموسم، يجب عليك تعلم كيفية التأقلم واحترام مواقف معينة.

وتابع: في جميع أنحاء أوروبا أقيمت مباريات وتأجلت أخرى بسبب ارتفاع حالات الإصابة بالعدوى.

واعترف بيولي أنه قلق من إمكانية خوض المباريات بدون جماهير.

وأضاف: عانينا كثيرا في آخر مرة، وكنا نعتقد أن وجود الجماهير سيكون الوضع الطبيعي. الآن يجب على الجماهير الحذر واحترام اللوائح لأن كرة القدم بدونها مختلفة تماما.

ويلعب ميلان يوم الأحد ضد فينيسيا الذي تأجلت مباراته يوم الخميس ضد سالرنيتانا بسبب كورونا.

وانتصر ميلان 3-1 على روما ليقلص الفارق إلى نقطة واحدة مع إنتر ميلان المتصدر والذي تأجلت مباراته ضد بولونيا الخميس.